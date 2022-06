Jaunietes aicina pieteikties bezmaksas izaugsmes programmai, lai īstenotu sapņus

Līdz 24. jūnijam jaunietes vecumā no 16 līdz 21 gadiem aicinātas pieteikties Latvijā pirmajā izaugsmes programma jaunietēm "Beat It", kuras gaitā dalībnieces kopā mentoriem izstrādās katra savu unikālu plānu jeb ceļa karti, kas soli pa solim vedīs uz sapņu piepildījumu, informē organizatori. Līdz 1. jūlijam žūrija izvērtēs pieteikumus, izvēlēsies 15 motivētākās programmas dalībnieces un sazināsies par turpmāko programmas gaitu.

Programmu praktisku nodarbību veidā radījusi informācijas tehnoloģiju uzņēmuma "MAK IT" vadītāja Jana Trapāne, kā mentores un lektores, piesaistot vairākas sabiedrībā zināmas dažādu nozaru profesionāles. "Mans moto vienmēr bijis ņemt un darīt! Iespējams, tāpēc reizēm ir skumji noraudzīties, kā lieliskas idejas dažādu iemeslu dēļ tā arī nekad nepieredz dienas gaismu. Pētījumi rāda, ka īpašs iedrošinājums ceļā uz saviem sapņiem nepieciešams tieši sievietēm. "Eiropas Dzimumu līdztiesības indekss 2021" norāda, ka Latvija dzimumu līdztiesības jomā ir zem Eiropas Savienības vidējā līmeņa, bet īpaši slikta situācija ir, ja runājam par sieviešu un vīriešu nevienlīdzību attiecībā uz zināšanām, varu un naudu – sievietes Latvijā vēl aizvien pelna mazāk un retāk ir vadošos amatos nekā vīrieši. Izaugsmes programmu "Beat It" esmu iecerējusi kā tramplīnu, kas jaunietēm no idejas, nākotnes sapņiem soli pa solim palīdzēs nokļūt līdz to īstenošanai," par programmu stāsta tās izveidotāja Trapāne.

Programma notiks divu mēnešu garumā – jūlijā un augustā. Tā veidota kā unikāla, viens pret viens programma, kur katrai dalībniecei tiks piesaistīts īpaši viņas mērķiem piemērots mentors, kas mācību gaitā palīdzēs jaunietei risināt dažādus jautājumus, lai maksimāli pietuvotos savam sapnim – vienalga, vai tas būtu kļūt par valsts prezidenti, blogeri vai īstenot savu biznesa ideju. Papildus regulārai sadarbībai ar mentoriem dalībnieces tiksies arī klātienes un neklātienes pasākumos, kuros savstarpēji iepazīsies, dzirdēs iedvesmojošus, panākumiem bagātu profesionāļu pieredzes stāstus, kā arī gūs pārliecību par saviem spēkiem un zināšanas par projektu vadību, komunikāciju, mārketingu, finansēm u.c. Iecerēts, ka programmas noslēgumā meitenes mājās dosies ar izstrādātu plānu jeb ceļa karti, kā soli pa solim savus sapņus vērst par īstenību. Taču motivētākā un mērķtiecīgākā dalībniece saņems naudas balvu 1000 eiro apmērā savu sapņu īstenošanai.

Programmas mentores un lektores būs tādas spēcīgas personības un savas jomas profesionāles kā Jana Trapāne, uzņēmēja un "Forbes 30 līdz 30" laureāte Egija Gailuma, TV personība un komunikācijas speciāliste Baiba Sipeniece-Gavare, "Omniva" vadītāja Latvijā Beāte Krauze-Čebotare, blogere Beāta Jonīte, "JCDecaux Latvija" vadītāja Jeļena Brokāne, dizaina domāšanas praktiķe, biznesa trenere Zane Segruma, inovāciju eksperte, zinātniece un uzņēmēja Elīna Miķelsone, "Swedbank Latvija" private banking vadītāja Karīna Kulberga un citas.

Lai pieteiktu dalību izaugsmes programmā, jaunietēm laikā līdz 24. jūnijam uz e-pastu beatit.jaunietem@gmail.com jānosūta motivācijas vēstule ar mērķi, kāpēc vēlas piedalīties programmā un kāds ir viņu sapnis jeb nākotnes iecere, kā arī jāizveido video, kurā meitenes pastāsta par sevi. Līdz 1. jūlijam žūrija izvērtēs pieteikumus, izvēlēsies 15 motivētākās programmas dalībnieces un sazināsies par turpmāko programmas gaitu. Programmas nolikums ar plašāku informāciju atrodams šeit.