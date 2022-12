Jaunietis izglābj aizdegušos mājokli: paradums atstāt lādētāju rozetē pēc uzlādes ir bīstams

"Tajā rītā dēls jutās slims, tādēļ neaizgāja uz skolu. Ap pusdienas laiku viņš sajuta dūmu smaku un gāja skatīties, no kurienes tā nāk. Atvēra savas istabas durvis, tur jau viss bija melnos dūmos un gulta dega ar liesmu – bija aizdedzies kontaktligzdā iesprausts lādētājs, kurš bija pie gultas un vada gals gultā, un guļvieta sāka degt. Dēls aizskrēja atslēgt mājai elektrību un paņēma ugunsdzēšamo aparātu. Nodzēsa liesmas, tad mēģināja atvērt logu, bet gulta vēlreiz aizdegās, jo matracis biezs un gruzdēja. Pa to laiku ome izsauca ugunsdzēsējus, kas atbrauca un izcēla gultu pa logu. Ātrā palīdzība apskatīja gan dēlu, gan omi un iedeva paelpot skābekli. Gulta aizdegās, jo aizdegās pie gultas kontaktā iespraustais lādētājs, kura vads atradās gultā," tā stāstu par ugunsnelaimi un 17 gadus vecā dēla adekvāto rīcību sāk viņa mamma.

Ģimene izvēlējās stāstu atklāt anonīmi.

Mamma turpina, ka vienmēr ir varējuši paļauties uz dēlu jebkurā situācijā: "Viņš vienmēr ir bijis ļoti nosvērts, gudrs un nobriedušāks par saviem gadiem." Taujāta, kur dēls varētu būt iemācījies rīcību ar elektrotehniku un ugunsgrēka gadījumos, mamma spriež, ka tas varētu būt pārņemts no tēta: "Tētis mūsu ģimenē māk visu – sākot no no elektrības, santehnikas lietām, autoremonta, kokapstrādes, datoriem un jebkā praktiska. Vīrs savukārt to iemācījies no sava tēta, kurš māk salabot jebkuru elektronisko ierīci. Dēlam kopš mazotnes ir interese par tehnoloģijām, šobrīd viņš gan mācās, gan piepelnās, liekot skatuves tehniku un vadus, skaņojot pasākumus, programmējot un liekot gaismas. Pašreiz viņi abi ar opi un tēti atjauno veco "Javiņu" – pilnībā izjauca un salika kopā," stāsta mamma.

Jaunieša rīcība – uzteicama

AS "Sadales tīkls" Mācību centra elektrozinību mācību vadītājs Artūrs Šmats uzteic jaunieša rīcību: "Pirmais, ko darīt šādā gadījumā – atslēgt mājoklim elektrības padevi – , ir uzteicama un pilnīgi pareiza rīcība! Tas patiešām ir pirmais solis, kas jāveic, ja kāda elektroinstalācijas vai elektroiekārtas bojājuma dēļ izceļas ugunsgrēks. Tā ir arī pirmā lieta, kas jādara, ja esam liecinieki, ka kāds telpās guvis elektrotraumu, piemēram, pieskaroties kādai bojātai elektroiekārtai. Apsveicama ir arī jaunieša reakcija, nekavējoties nodzēšot aizdegušos elektroierīci ar ugunsdzēšamo aparātu."

Speciālists arī atgādina, ko šādā situācijā noteikti nedrīkstētu darīt.