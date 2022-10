Jautājums un atbilde: kādas ir bērna mātes laulātā tiesības uz bērnu

Šķirtās ģimenēs, kurās aug arī bērni, dzīve mēdz būt ne īpaši vienkārša. Vecāku cīņa par bērna uzmanību var radīt sarežģījumus visām iesaistītajām pusēm. Šoreiz par to, kādas ir vīrieša tiesības uz savas sievas bērnu, kurš nav viņa bioloģiskā atvase. Vai patiešām ir iespējams bērna īstajam tēvam piespiest atteikties no viņa?

"Labdien! Pirms pāris nedēļām noslēdzu laulību ar sievieti, kurai ir piecus gadus vecs bērns no iepriekšējām attiecībām, kurās laulība netika noslēgta, un bērns dzīvo kopā ar māti kopš sešu mēnešu vecuma (kopš brīža, kad attiecības izjuka). Kopš tā brīža bērna tēvs izrāda kaut kādu interesi par bērnu (kaut arī tā nav liela) un maksā alimentus, kaut arī sākumā atteicās to darīt, un ir izteicis ultimātu, ka mums bērns ir jānogādā pie viņa (apmēram 110 kilometrus no mūsu pašreizējās dzīvesvietas), jo viņš atsakās pats braukt pakaļ bērnam. Vai un kā mēs turpmāk varam nemērot šo ceļu, lai vienu reizi pāris mēnešos aizvestu bērnu, bet liktu bērna tēvam pašam atbraukt pēc sava bērna? Kādas ir mūsu tiesības/iespējas bērnam mainīt vai pievienot papildu uzvārdu, jo mātei ir mainīts uzvārds (bērnam jau kopš dzimšanas ir tēva uzvārds)? Kādas ir manas tiesības uz bērnu, kurš bioloģiski nav mans, bet ir laulātās bērns? Paldies!" pēc padoma "Latvijas Vēstneša" (LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā vaicā Emīls.

Atbild LV portāla pārstāve Edīte Brikmane: "Pirmā jautājuma daļa skar bērna tēva un bērna tiesības uz saskarsmi. Likumā nav precīzi noteikts, kā tiek īstenotas tiesības uz saskarsmi.

Civillikuma 181. pants nosaka: "Bērnam ir tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar jebkuru no vecākiem (saskarsmes tiesība).

Katram vecākam ir pienākums un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu. Šis noteikums piemērojams arī tad, ja bērns ir šķirts no ģimenes vai nedzīvo kopā ar vienu no vecākiem vai abiem vecākiem. Tam vecākam, kurš nedzīvo kopā ar bērnu, ir tiesības saņemt ziņas par viņu, it īpaši ziņas par viņa attīstību, veselību, sekmēm mācībās, interesēm un sadzīves apstākļiem."

Vecākiem par to ir savstarpēji jāvienojas, nevis jāuzstāda ultimāti.

Ja vienošanās nav iespējama, tad saskarsmes tiesību izmantošanas kārtība ir jānosaka tiesā.

Civillikuma 182. pants nosaka, ka strīda gadījumā kārtību, kādā var izmantot saskarsmes tiesību, nosaka tiesa, izprasot bāriņtiesas atzinumu. Nosakot saskarsmes tiesības izmantošanas kārtību, tiesa var noteikt, ka zināmu laika periodu (nedēļas nogales, brīvdienas skolā, vecāku atvaļinājuma laiku u. tml.) bērns pavada pie tā vecāka, pie kura viņš nedzīvo, vai arī viņu tikšanās laiku.