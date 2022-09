Kā noteikt bērna kabatas naudas apmēru

Vecākiem ir būtiska loma bērnu finanšu pratības veidošanā, tādēļ prasmi rīkoties ar naudu ieteicams attīstīt jau no bērnības.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā pakāpeniski vairot bērna zināšanas par un ap naudas jautājumiem – skaidro Jekaterina Ziniča, "Luminor" biznesa attīstības vadītāja Baltijā.

"Lai jau iespējami agri attīstītu izpratni par naudas vērtību un to, kā tā strādā, bērniem ieteicams jau savlaicīgi stāstīt par ikdienas pirkumiem, izdevumiem un to apmēriem, kā arī krāšanu. Nereti vecāki pārrunā finanšu jautājumus tikai tad, kad bērns ir neapdomīgi rīkojies ar naudu, bet ieteicams to darīt arī pavisam ikdienišķās situācijās, sniedzot skaidrojumus un padomus. Tas liks bērnam justies nozīmīgam un iesaistītam ģimenes budžeta veidošanā, kā arī vairos savstarpēju uzticību. Novērojumi liecina, ka jau aptuveni sešu gadu vecumā bērniem rodas interese par to, kur rodas nauda, kā tā nokļūst vecāku bankas kartē vai kādēļ bankomāts neizsniedz naudu arī viņam, bet citiem dod," stāsta Ziniča.

Iekrājumu veidošana

Daudz vērtīgāk par katras mazākās bērna vēlmes īstenošanu ir mudināt pašam veidot iekrājumus kādam noteiktam mērķim, piemēram, jaunai lietai vai telefonam – tas palīdzēs bērnam saprast, cik ilgā laikā ir sasniedzams mērķis, atliekot konkrētu naudas summu. Ja bērns kāroto būs iegādājies par paša iekrāto naudu, arī gandarījums par pirkumu būs lielāks un bērnā radīsies izpratne arī par naudas un lietu vērtību, proti, ka ir vērts atteikties no maznozīmīgām lietām ikdienā sen lolota sapņa piepildīšanai.

Bērni mācās no vecākiem, tāpēc viens no veidiem, kā veicināt interesi un izpratni par krāšanu, ir kopīga līdzekļu novirzīšana, piemēram, ģimenes ceļojumam. Interesi par iekrājumu veidošanu var veicināt arī kopīga vienošanās ar bērnu par kurām aktivitātēm vai lietām izmaksas segs pats bērns no saviem iekrājumiem.

Kabatas nauda

Kabatas nauda ir labs sākums finanšu pratības veidošanā, jo iemāca bērnam pārvaldīt naudu pašam un ļauj iepazīties ar tās vērtību. Tomēr ieteicams nepiešķirt kabatas naudu, piemēram, tikai par mājas darbu veikšanu – tas var likt bērnam no tās atteikties, lai tie nebūtu jāveic. Turklāt šāda metode nesniedz iespēju bērnam pašam plānot un pārvaldīt savus līdzekļus.

Lai noteiktu kabatas naudas apmēru, ieteicams ņemt vērā kopējos ģimenes ikmēneša izdevumus. Piemēram, kabatas naudu var izsniegt reizi mēnesī vai sadalīt to vairākos mazākos un biežākos maksājumos, atkarībā no bērna vecuma. Pašiem mazākajiem, kam vēl tikai veidojas izpratne par naudu, sākotnēji ieteicams kabatas naudu izsniegt tikai pāris dienām. Ja bērns ir ātrāk iztērējis visu piešķirto naudu, ieteicams ievērot iepriekš noteiktā kabatas naudas apjomu. Svarīgi ir sekot bērna tēriņiem – ja nedēļas laikā mēnesim paredzētā summa tiek iztērēta, pārrunājiet un sniedziet padomus, lai bērns pēc tam jau patstāvīgi varētu plānot savu budžetu un izvērtēt nepārdomātos tēriņus.

Kabatas naudas ikdienas apjomu var veidot atbilstoši bērna aktivitātēm, piemēram, vai viņš dodas garākā izbraucienā vai arī tā ir skolas diena, kad ēdienreizes jau ir ieplānotas un nauda nepieciešama tikai papildu tēriņiem, attiecīgi naudas apjoms būtu mazāks. Svarīgi ar bērnu ikdienā ir pārrunāt veidus, kā, mainot paradumus, var ietaupīt kabatas naudu vai samazināt ikdienas tēriņus. Piemēram, ūdeni līdzņemšanai savā pudelītē var jau sagatavot mājās, nevis iegādāties ūdens pudeli veikalā – būs gan dabai draudzīgāk, gan ļaus ietaupīt kabatas naudu.

Pašam sava maksājuma karte

Maksājuma karte ļaus bērnam gūt pirmo pieredzi ar bankas pakalpojumiem, piemēram, bankomāta vai internetbankas lietošanu, drošības noteikumu ievērošanu, kā arī atvieglos iespēju vecākiem sekot līdzi bērna tēriņiem un noteikt to limitu. Maksājumu karti ir iespējams pievienot arī digitālajam maciņam viedtālrunī vai viedpulkstenī vienlaikus palīdzot bērnam apgūt ilgtspējīgus paradumus. Tāpat viedierīce ziņo par veiktajām darbībām.

Bērni biežāk nekā pieaugušie ļaujas emocionāliem pirkumiem, nereti pat neatceroties, kur kabatas nauda ir iztērēta. Apskatot norēķinu vēsturi, vecāki var būt informēti par pirkumiem, tādējādi nodrošinot arī atspēriena punktu sarunām par atbildīgāku pirkumu veikšanu.

Prasme rēķināt var būt pirmā pazīme, ka bērns ir gatavs savai pirmajai maksājuma kartei, kas ir lielisks veids, kā veicināt bērnam patstāvību, atbildību un izpratni par finansēm, savukārt vecākiem tas kalpos par ērtu rīku kabatas naudas pārskaitīšanai un uzraudzībai. Šobrīd pieejamas arī dažādas mobilās lietotnes, lai mācītu bērniem budžeta plānošanas pamata prasmes un krāšanas paradumus.