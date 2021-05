Kā samazināt tiesas spriedumā noteikto uzturlīdzekļu apmēru

Tiesa savā spriedumā noteikusi konkrētu uzturlīdzekļu apmēru, kas ik mēnesi pienāktos bērnam, taču abi vecāki savstarpēji vienojušies par šī apmēra samazinājumu. Kā juridiski pareizi sakārtot lietas?

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Labdien! Situācija: spēkā ir stājies tiesas spriedums par uzturlīdzekļu apmēru, ko tēvs maksā bērna uzturam. Taču tēvs ar māti vienojas par uzturlīdzekļu apmēra samazinājumu. Kā pareizi noformēt šādu vienošanos? Cik saprotu, spēkā esošajam tiesas spriedumam jebkurā gadījumā ir lielāks spēks nekā vēlāk noslēgtajam notariālajam aktam. Vai ir jālūdz tiesai grozīt spriedumu? Vai ir kādi citi varianti? Paldies!" pēc padoma "Latvijas Vēstneša" (LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā taujā kāds vīrietis vārdā Jurijs.

Atbild portāla pārstāve Edīte Brikmane: "Jā, savstarpēja vienošanās nevar atcelt tiesas spriedumu. Atbilstoši Civilprocesa likuma 203. panta piektajai daļai spriedumam, kas stājies likumīgā spēkā, ir likuma spēks, tas ir obligāts un precīzi izpildāms, un to var atcelt tikai likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Spēkā esošs spriedums par uzturlīdzekļu piedziņu neliedz vienai no pusēm celt prasību tiesā par uzturlīdzekļu apmēra samazināšanu, mainoties apstākļiem, kas ietekmē maksājuma apmēru. To paredz šī paša Civilprocesa likuma 203. panta ceturtā daļa, kurā teikts: ja pēc tam, kad likumīgā spēkā stājies spriedums, ar kuru no atbildētāja piespriesti periodiski maksājumi, mainās apstākļi, kas ietekmē maksājumu apmēra vai ilguma noteikšanu, katra puse ir tiesīga, iesniedzot jaunu prasību, prasīt maksājumu apmēra vai termiņa grozīšanu."