Kādus pabalstus var saņemt ģimene, kas atgriezusies no ārzemēm

"Vai ģimene, kura ir atgriezusies no Lielbritānijas, var saņemt kādu pabalstu? Šā gada ziemā ir dzimis bērns. Bērns ir deklarēts Latvijā, kā arī viņam ir Latvijas pilsonība. Tēvs arī ir Latvijas pilsonis, deklarēts Latvijā, māte cittautiete, nav deklarēta Latvijā, bet ir iespēja to izdarīt. Uz kādu atbalstu, tostarp materiālu, šī ģimene var pretendēt?," pēc padoma "Latvijas Vēstneša"(LV) portāla "E konsultāciju" sadaļā taujā Ligita.

Atbildi portālā sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Rasma Kalniņa:

"Jautājumā par iespējamo remigrācijas pabalstu jums būtu jāvēršas konkrētajā pašvaldībā, kurā dzīvojat un esat deklarēti. Informāciju par atbalstu jums var sniegt arī reģionālie koordinatori, kuri darbojas kopā ar novadu plānošanas reģioniem Zemgalē, Latgalē, Vidzemē, Kurzemē un Rīgā. Viņu kontaktinformācija atrodama šeit.

VSAA paskaidro: saskaņā ar personas sniegto informāciju visa ģimene ir atgriezusies no Lielbritānijas un neviens no bērna vecākiem nav nodarbināts. Līdz ar to šī ģimene varētu pretendēt uz šādiem Valsts sociālo pabalstu likumā noteiktajiem pabalstiem: bērna piedzimšanas pabalstu, bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts pabalstu.

Saskaņā ar likuma 4. panta pirmo un trešo daļu tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu, bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts pabalstu ir tiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, kuru bērniem piešķirts personas un kuri pastāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā. Tiesības uz minētajiem pabalstiem nav personām, kuras Latvijā saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.

Tā kā nav norādīta bērna mātes pilsonība, kā arī nav zināms, vai viņa Latvijā ir saņēmusi pastāvīgo vai termiņa uzturēšanās atļauju, tad bez papildu informācijas VSAA nevar izvērtēt, vai šie pabalsti varētu tikt piešķirti bērna mātei.

Ņemot vērā to, ka bērna tēvs ir Latvijas pilsonis un bērns ir Latvijas pilsonis, kuru dzīvesvieta ir deklarēta Latvijā, tad var secināt, ka uz iepriekšminētajiem pabalstiem var pretendēt bērna tēvs. Lai saņemtu minētos pabalstus, jāiesniedz VSAA iesniegums šo pabalstu piešķiršanai.

Informācija par minēto pabalstu pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību pieejama VSAA mājaslapā šeit.

Personām, kuras laika posmā no 2021. gada 1. marta līdz šā gada 6. aprīlim saņem bērna kopšanas pabalstu par bērnu līdz viena gada vecumam, ģimenes valsts pabalstu vai piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likumu, ir tiesības saņemt vienreizēju finansiālu atbalstu 500 eiro apmērā par katru bērnu. Līdz ar to, ja personai par minēto periodu tiks piešķirts bērna kopšanas pabalsts, tad vienlaikus tiks piešķirts arī 500 eiro atbalsts (tā kā persona norāda, ka bērns ir dzimis šī gada ziemā, tad šādas tiesības varētu būt). 500 eiro pabalstu nosaka Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likums 62. un 63. pants.

Lai nezaudētu tiesības uz pabalstu saņemšanu, jāņem vērā, ka valsts sociālie pabalsti ir pieprasāmi sešu mēnešu laikā no tiesību rašanās dienas. Ja šis termiņš ir nokavēts, tad ikmēneša pabalstus (bērna kopšanas pabalstu un ģimenes valsts pabalstu) izmaksā tikai par iepriekšējiem sešiem mēnešiem, skaitot no pabalstu pieprasīšanas dienas. Savukārt bērna piedzimšanas pabalsts netiks izmaksāts vispār (jāpieprasa sešu mēnešu laikā no bērna dzimšanas dienas).

Ja ģimene no Lielbritānijas ir atgriezusies pēc bērna dzimšanas, tad, pieprasot iepriekšminētos pabalstus, iesniegumā jānorāda abu vecāku dzīvesvieta un nodarbinātības periodi Lielbritānijā, kā arī informācija par tur saņemtajiem ģimenes pabalstiem."