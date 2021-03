Kāpēc sāk pieaugt bērnu caureju skaits, kas bija mazinājies

Samazinās viens no Covid-19 ierobežojumu pozitīvajiem efektiem – Bērnu slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas nodaļā strauji pieaug ar zarnu infekcijām sasirgušo bērnu skaits. Tas liecina, ka sabiedrībā mazinās uzmanība pret vienu no svarīgākajiem piesardzības pasākumiem ne tikai Covid-19, bet arī kuņģa – zarnu trakta infekciju izplatības mazināšanai: roku higiēnu. Slimnīcas speciālisti atgādina, ka regulāra roku mazgāšana un dezinficēšana ir efektīvākais veids, kā izvairīties no dažādām zarnu trakta infekcijām.

Sākoties Covid-19 pandēmijai un aktualizējot nepieciešamību regulāri mazgāt un dezinficēt rokas, slimnīcā ārstēto bērnu ar caureju jeb diareju skaits samazinājās par 50 procentiem. Ja 2020. gada pirmajos divos mēnešos ar kuņģa zarnu trakta infekcijas pazīmēm slimnīcā nonāca teju 1000 jeb 998 bērni, tad šogad gadījumu skaits bija samazinājies uz pusi – janvārī tādu bija 243, bet februārī ārstu palīdzība bija nepieciešama 252 bērniem. Dati par 2021. gada martu liecina par caurejas gadījumu strauju pieaugumu. Pēdējā mēneša laikā caurejas un/vai vemšanas dēļ slimnīcā nonāca pat 20 pacienti dienā, un kopumā šomēnes līdz 26. martam palīdzību saņēmuši jau 336 pacienti.

Neiepriecinošie dati Bērnu slimnīcas ārstiem liek secināt, ka, visticamāk, arvien biežāk bērniem gadās piemirst par rūpīgu roku higiēnu. Caureju visbiežāk izraisa tādi vīrusi kā Rota un Norvalka, adenovīrusi un enterovīrusi. Cilvēka organismā tie visbiežāk nonāk fekāli orālā ceļā ar nemazgātu roku starpniecību. Akūtu caureju pavada krampjveida sāpes vēderā, vemšana un drudzis, un tā var izraisīt organisma atūdeņošanos un apdraudēt cilvēka dzīvību.

"Mūsdienu higiēnas prasības, sanitārās normas, vakcinācija un kopējā medicīnas attīstība ļauj novērst ilgtermiņa veselības problēmas vai pat nāves gadījumus vemšanas un/vai caurejas dēļ. Tāpēc aicinām saglabāt šo krīzes laikā pastiprināti apgūto veselīgo paradumu – rūpīgi mazgāt rokas," aicina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un observācijas procesa vadītāja Zanda Pučuka.

Lai izvairītos no saslimšanām, speciālisti iesaka regulāri mazgāt rokas ar ziepēm, tās rūpīgi noskalot un noslaucīt, izmantojot vienreiz lietojamo vai auduma dvieli (tas regulāri jāmazgā vismaz 60°C temperatūrā). Rokas obligāti jāmazgā pirms maltītes gatavošanas, pasniegšanas vai ēšanas, pēc tualetes lietošanas vai autiņu maiņas, pēc rīkošanās ar neapstrādātiem dārzeņiem, saknēm vai jēlu gaļu, pēc saskares ar lauksaimniecības dzīvniekiem vai pēc lauku darbiem, kā arī lauku saimniecības apmeklējuma.

Bez tā, ka allaž līdzi jānēsā pašiem savs dezinfekcijas līdzeklis vai mitrās salvetes, nepieciešams izmantot iespēju rokas dezinficēt, arī ierodoties vai pametot tādas publiskas vietas kā veikali. Vecākiem roku higiēnas uzturēšanas nepieciešamību ar atvasēm vajadzētu pārrunāt, piemēram, izgudrojot kādu atmiņā paliekošu aizraujošu spēli vai izmantojot bērniem paredzētus informatīvos materiālus par roku mazgāšanu.