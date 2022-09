'Kino Bize' atsāk bērnu rītu programmu ar Degunlācīša piedzīvojumiem un radošo darbnīcu

No 11. septembra "Kino Bize" atsāk "Bērnu rītu" programmu ar filmu "Degunlācīša piedzīvojumi". Iedvesmojoties no krāšņajām džungļu ainām, pēc noskatīšanās visi aicināti piedalīties fantāziju raisošā radošajā darbnīcā, kur tiks veidotas karnevāla maskas no dabas materiāliem.

"Bērnu rītu" programma "Kino Bize" norisinās piekto gadu un sniedz atraktīvu, taču vienlaikus pilnveidojošu kino programmu jaunākajiem skatītājiem. Pasākumu cikls nodrošina jaunajai paaudzei iespēju iepazīties ar īpaši atlasītu programmu ar mākslinieciski augstvērtīgām animācijas filmām, kā arī sirsnīgi pavadīt laiku kopā ar ģimeni iemīļotajās radošajās darbnīcās pēc filmas. Laipni aicināti gan skatītāji, kas kino vēl nav apmeklējuši, gan tie, kuriem tā jau ir ierasta aktivitāte, mudina pasākuma organizatori.

Rudens programma tiks atklāta ar animācijas filmu "Degunlācīša piedzīvojumi", kas ir aizraujošs stāsts par drosmīgo degunlācīti Nači, kurš kopā ar skaisto taurenīti un aktīvo vardulēnu ne tikai dodas meklēt piedzīvojumus, bet arī uzņemas misiju novērst zemestrīci, atklāt vulkāna noslēpumu un glābt pārējos noslēpumaino Amazones džungļu iemītniekus no piktas čūskas. Atklājas, ka par varoni var kļūt ikviens, ir tikai jāpieceļ no krēsla sava pūkainā aste!

Radošajā darbnīcā pēc filmas dalībnieki varēs izpausties ar jau sagādātajiem dabas materiāliem, lai veidotu krāšņas karnevāla maskas džungļu tematikā. Darbnīcu laikā katram tiek sniegta individuāla pieeja un palīdzība, kā arī izveidotās maskas paliks par piemiņu filmai un noderēs kā rudenīgs aksesuārs.

Projektu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Rīgas dome.