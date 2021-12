Ko darīt, lai Jaungada apņemšanās nebeigtos ar kārtējo izgāšanos?

Jauns gads, jaunas apņemšanās? Lai arī netrūkst skeptiķu tam, ka mērķi, kuru izpildes sākuma mirklis ir gadumijas uguņošana, var tikt sasniegti, netrūkst arī cilvēku, kam tas ir izdevies. Protams, bez gribasspēka un izpratnes, kāpēc man tas vajadzīgs, neiztikt. Tomēr ir arī daži praktiski padomi, kas var palīdzēt labāk pieturēties pie plāna.

Šoreiz piedāvājam iepazīties ar 11 soļiem, ko Jaunā gada mērķu sasniegšanai piedāvā "VeryWell" eksperti. Savukārt šajā rakstā vari uzzināt to, kāpēc mērķi vispār ir vajadzīgi un cik būtiski to realizēšanai ir mainīt veidu, kā domājam par sevi un pasauli.

Izvēlies pēc iespējas konkrētāku un reālistiskāku mērķi



Jaunā gada apņemšanās numur viens, šķiet, ir atbrīvošanās no liekā svara vai "labāku formu iegūšana". Patiesi, netrūkst cilvēku, kas apņemas vairāk sportot, ēst un vispār dzīvot veselīgāk. Bet ko tas vispār nozīmē? Katram šāda mērķa izpausmes var atšķirties, tāpēc ir būtiski konkretizēt, ko vēlies sasniegt. Atbrīvoties no pieciem vai 10 kilogramiem, noskriet maratonu vai piecus kilometrus, katru nedēļu sportot vismaz 150 minūtes – iespēju ir daudz. Pats būtiskākais ir izvēlēties to, ko vēlies un vari sasniegt tu. Jā, būtiski ir arī apzināties, vai mērķis ir sasniedzams. Ja neesi sportojis vairākus gadu (vai gadu desmitus), triatlona pieveikšana varētu būt pārāk ambiciozs mērķis. Sāc ar mazumiņu, ar kaut ko tādu, kas ir izaicinošs, bet nav neiespējams.

Nospraud robežas saviem mērķiem



Veselīgs dzīvesveids, jauna garderobe, rūpes par savu vizuālo tēlu, vairāk laika vecāku pienākumu veikšanai, trīs dažādu kursu apmeklēšana un septiņi jauni projekti darbā. Izklausās nedaudz par daudz? Tieši tā! Izvirzot mērķus jaunajam gadam, esi reālistisks un nospraud robežas vai vismaz izvirzi prioritātes. Mēģinot sasniegt neskaitāmus mērķus dažādās sfērās, pastāv augsts risks, ka nevienu no tiem tā arī neiedzīvināsi. Labāk izvēlies vienu apņemšanos un fokusējies uz tās realizēšanu.

Saskaldi lielu mērķi mazākos



Viena mērķa sasniegšana var tevi motivēt lielākām pārmaiņām. Tāpēc, ja izvirzi grūti realizējamu un vērienīgu mērķi, saskaldi to vairākos mazos uzdevumos. Katra mazā solīša pieveikšana motivēs tevi doties tālāk uz priekšu. Ilgtermiņā tas nozīmē lielāku iespējamību uz panākumiem. Pats galvenais – katru mazo solīti veic atsevišķi, nemēģini saskaldīt mērķi vairākās daļās un tās visas realizēt vienlaikus.

Velti laiku plānošanai



Mērķis neizdomāsies un nerealizēsies pats no sevis. Atceries, ka liela daļa no panākumu atslēgas ir sagatavošanās. Velti laiku, lai izdomātu, ko tieši tu gribi paveikt nākamajā gadā un velti laiku, lai izplānotu, kādā veidā ieceri piepildīt. Būtiski rūpīgi pārdomāt šīs lietas – ko tu gribi paveikt, kāpēc tev tas ir svarīgi, kā to realizēt, kas varētu kavēt ieceru piepildīšanu un ko vari darīt, lai no mērķa nenovirzītos.

Sāc ar maziem solīšiem



Pārāk steidzīga visu mērķu sasniegšana ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc daudzi padodas jau pašā gada sākumā. Atceries – soli pa solim! Ja tavs mērķis ir saistīts ar dzīvesveida izmaiņām, atceries, ka tavs organisms var sajūsmā par straujām izmaiņām. Tas pats attiecas arī uz citām jomām – tu nevari kļūt par pilnīgi citu cilvēku vienas nakts laikā. Ja šķiet, ka nākamajā dienā tev ir jādzīvo pavisam cita dzīve, varbūt ir vērts vēlreiz atgriezties pie plānošanas. Kurš ir pirmais solis, bet kurš otrais? Nemēģini spert visus 10 vai 50 soļus uzreiz! Tas radīs krietni lielāku paklupšanas risku.

Mācies no savām kļūdām



Vēl viens ieteikums, lai sasniegtu savu mērķi, ir neapņemties tieši to pašu, kas iepriekš nav izdevies. Paklupšana ceļā uz sasniegumu var apgrūtināt iespējamību šo ceļu noiet ar nākamo piegājienu. Ja tomēr tavi mērķi un sapņi nav mainījušies, modificē to, kā plāno tos piepildīt. Izvērtē, vai precīzi definēji paveicamo, kādas bija kļūdas, kas tevi kavēja no mērķa sasniegšanas. Pārliecinies, lai šogad nebūtu jāuzkāpj uz tiem pašiem grābekļiem!

Atceries, ka pārmaiņas ir process, nevis notikums



Ieradumi un darbības, no kuriem vēlies atbrīvoties, iespējams, attīstītajās vairāku gadu laikā. Vai tiešām tev šķiet, ka atbrīvošanās no tiem notiks kā uz burvju mājiena? Visticamāk, tā nebūs. Esi pacietīgs un nešausti sevi, ja kaut kas neizdodas uzreiz. Paslīdēja kāja? Piecelies, nospļaujies un centies spert soli vēlreiz. Pārmaiņas un uzvedība ir process, nevis notikums. Smēķēšanas atmešana nozīmē, ka tu nesmēķē katru dienu vai vismaz dari to ievērojami retāk, bet veselīga ēšana nozīmē, ka tu katru dienu domā par to, ko liec uz sava šķīvja. Ja vienu reizi neizdodas, nākamajā dienā vari mēģināt atkal.

Meklē atbalstu



Iespējams, šo ieteikumu esi dzirdējis jau neskaitāmas reizes. Iemesls tam – šāda sistēma strādā. Meklē cilvēkus ar līdzīgiem mērķiem, lai varētu viens otru motivēt un atbalstīt, kā arī uzmundrināt neveiksmīgākos brīžos. Pastāsti par savem mērķiem tuvākajiem cilvēkiem, lūdzot viņiem palīdzību tos realizēt. Varbūt kāds no viņiem pievienosies un ceļš uz mērķi būs jautrāks. Ja ne – vismaz pastāv cerība, ka tavu veselīgas ēšanas plānu tuvinieki nepadarīs daudz grūtāk realizējamu, katrā tikšanās reizē uzstājot, lai pacienājies ar viņu gatavotajiem našķiem.

Atgādini sev, kāpēc to dari



Ceļā uz mērķi noteikti gadīsies klupieni un grūtāki brīži. Grūtības pamosties no rīta, lai dodos uz sporta zāli, nespēks vakarā pagatavot veselīgu maltīti nākamai dienai, kāre pēc kaut kā salda un fiziska vajadzība uzsmēķēt – to visu piedzīvo cilvēki, kas apņemas dzīvot veselīgāk un atbrīvoties no atkarībām. Ko darīt? Atgādini sev, kāpēc to dari. Iztēlojies rezultātu, kādu vēlies sasniegt un ieskaties savā mērķa sasniegšanas plānā, lai atjaunotu motivāciju un nepadotos.

Turpini strādāt pie saviem mērķiem



Martā lielākā daļa cilvēku jau ir aizmirsuši savas Jaunā gada apņemšanās. Lai nebūtu viens no viņiem, regulāri pārlūko izvirzīto mērķi un izvērtē, vai plānotā stratēģija strādā. Maini to, ja šķiet, ka vari labāk. Ja būsi elastīgs attiecībā uz savu mērķi un veidiem, kā to sasniegt, būs arī vieglāk to izdarīt. Iespējams, ka sapratīsi, ir nedaudz jāmaina pats mērķis, jo sākotnēji izvirzītais izrādījies pārāk sarežģīts vai viegli sasniedzams. Iespējams, noderīgs rīks var izrādīties žurnāls, kurā pieraksti visas savas veiksmes un grūtības. Jo vairāk ikdienā sekosi līdzi un strādāsi pie sava mērķa, jo lielāka iespēja, ka to realizēsi.

Mācies un pielāgojies



Viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc daudzi atmet ar roku saviem mērķiem, ir atgriešanās pie ieraduma no kā vēlies atbrīvoties. Viens tortes gabaliņš (vai torte) nebūt nenozīmē, ka neesi spējīgs ēst veselīgāk. Tas pats attiecas arī uz citām jomām. Tā vietā, lai šādu atkritienu uztvertu, kā izgāšanos, uztver to kā mācību stundu. Izvērtē, kas lika tev paklupt, mācies un pārveido savu plānu tā, lai pēc iespējas izvairītos no tieši tādas pašas kļūdas. Ja esi izveidojis mērķa žurnālu, pieraksti tajā visu, kas tev lika uz mirkli padoties un kā nākamreiz no tā varētu izvairīties. Tā tu būsi daudz labāk sagatavots nākotnei.