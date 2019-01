Ko ēd un kad met ragus alnis – dabas muzejs aicina uz ģimenes dienu

Sestdien, 26. janvārī, no pulksten 11 līdz 16 ģimenes ar bērniem tiek aicinātas apmeklēt īpašu pasākumu Latvijas Dabas muzejā, kurā varēs uzzināt vairāk par gada dzīvnieku alni un tā dzīvesveidu.

Alnis ir meža iemītnieks, sastopams arī purvu malās, izcirtumos un ūdenstilpju tuvumā, kā arī kultūrainavā. Bieži dzīvo noteiktā, nelielā rajonā. Par aļņa klātbūtni dabā liecina ne tikai pēdu nospiedumi, bet arī ekskrementu kaudzītes, kas buļļiem, govīm un arī teļiem ir atšķirīgas. Netiešas aļņu klātbūtnes pazīmes ir apgrauzti koku zari un stumbru mizas bojājumi.

Ģimenes dienā muzeja speciālisti stāstīs, kā rit aļņu dzīve visa gada garumā, ko tie ēd, kad met ragus, cik un kad dzimst mazuļi. "Piedāvāsim pataustīt Latvijas lielākā zvēra ragu un mācīsimies atpazīt tā pēdu nospiedumus. Tāpat kopā ar muzeja speciālistiem apmeklētāji varēs atklāt, kuri pārnadži ir alnim radinieki," par pasākumu stāsta muzeja pārstāve Polīna Šķiņķe.

Šis pasākums satura ziņā piemērots ģimenēm ar bērniem vecumā no pieciem līdz 12 gadiem. Katrā ģimenes dienā dalībnieki saņem muzeja speciālistu sagatavotu uzdevumu grāmatiņu par kādu tēmu. Pasākuma organizatori atgādina, ka ierasties un piedalīties var jebkurā laikā no pulksten 11 līdz 16. Ģimenes dienā iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama. Maksa par pasākumu – muzeja ieejas biļete + nodarbības biļete – divi eiro ģimenei. Visas sezonas garumā, no septembra līdz maijam, kārtējā pasākumā uzrādot kādu no sezonas ģimenes dienas grāmatiņām, jāiegādājas tikai muzeja ieejas biļetes.