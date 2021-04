Konkursa stāsts: Trīs bērni nav šķērslis 'nomest' 26 kilogramus

Ir beidzies pieteikumu laiks konkursam "Es varēju!" par atbrīvošanos no liekajiem kilogramiem un formas uzlabošanu. Šodien iepazīstinām ar vienu no divām uzvarētājām – Zani Ansoni-Jansoni. Viņai izdevies pusgada laikā atbrīvoties no 26 liekajiem kilogramiem un būtiski uzlabot formu. Otru uzvarētāju paziņosim ceturtdien.

Lūk, Zanes stāsts.

Pagājušā, 2020., gadā es sapratu, ka kaut kas jādara, lai uzlabotu savu formu. Cik simboliski, šis gada skaitlis ir apaļš un tāda biju arī es. Svari nodevīgi parādīja 103 kilogramus (mans augums ir 177 centimetri), tieši divus kilogramus mazāk, nekā bija, kad pirms četriem gadiem dzemdēju trešo bērnu. Pirms tam esmu bijusi tieva, bijusi "presīte" un laba ģenētika.

Sapratu – tagad vai nekad, devu, tā teikt, sev pēdējo iespēju. Jau nezin cik reizes pēc trešā bērna "metu svaru", viss aizgāja, maksimums, līdz mīnus pieciem kilogramiem, un tad "skaisti" nāca atpakaļ.