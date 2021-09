Latvijā sāk ražot cepures bērnu galvas traumu risku mazināšanai

Latvijas jaunuzņēmums SIA "Padhat" izstrādājis tehnoloģiju, kā bērniem, valkājot cepures ikdienas sadzīves apstākļos, ir iespēja samazināt risku gūt galvas traumas. Uzņēmums ir izstrādājis pirmos cepuru modeļus ar iestrādātu aizsardzības tehnoloģiju un plāno tuvākajā laikā arī uzsākt eksportu, informē uzņēmuma dibinātāja Kristīne Līpiņa.

Līpiņa norāda, ka statistika ir diezgan bēdīga. "Kā liecina "Brain Injury Association of America (BIAA) statistiska, tad ASV vien bērniem ir vairāk nekā pusmiljons galvas traumu gadā, bet vairāk nekā 10 procentiem šo bērnu pēc traumām nepieciešama hospitalizācija. Turklāt šī statistika ir augoša, un tas ir satraucoši. Tāpēc šī cepure būs unikāls risinājums, kā samazināt risku bērniem gūt galvas traumas."

"Padhat" bērnu aizsargcepuru tehnoloģija ir izstrādāta no Latvijā radītas unikālās tehnoloģijas – BAT (Body adjust technology). Šī tehnoloģija dod iespēju aizsargam pieņemt galvas formu, tādā veidā nodrošinot gan ļoti augstu komforta līmeni, gan aizsardzību. Vēstīts, ka šo tehnoloģiju jau atzinīgi novērtējuši un izmanto sporta industrijā. Pie tam cepures dizains ir veidots tā, lai tas maksimāli atbilstu mūsdienīgas cepures izskatam un modes tendencēm, kā arī dotu iespēju bērnam brīvi tajā justies, nenojaušot par iestrādāto aizsardzību.

"Šī aizsargcepure, protams, nav ķivere, taču, to valkājot, bērna galva var tikt pasargāta no nopietnas galvas traumas iegūšanas. Turklāt, pateicoties iestrādātajai BAT tehnoloģijai, bērns incidenta brīdī var just šo triecienu, taču viņa galva tiks pasargāta, tādā veidā gūstot arī pieredzi un mācību, kas ir ļoti svarīgi," uzsver Līpiņa.

Uzņēmums inovatīvo produktu izstrādē, ražošanā un tirdzniecības uzsākšanā plāno investēt ap 50 tūkstošiem eiro. Daļa finansējuma tiek piesaistīta arī caur dalību Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras biznesa inkubatorā.

Uzņēmums jau ir uzsācis tirdzniecību internetā un jau pirmie modeļi ir pieejami bērnu apģērbu veikalos.