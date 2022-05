Latvijas izlase Baltijas informātikas olimpiādē iegūst pilnu medaļu komplektu

No 28. aprīļa līdz 3. maijam Vācijas pilsētā Lībekā aizvadīta Baltijas informātikas 28. olimpiāde, kurā Latvijas izlases dalībniekiem izdevies izcīnīt četras medaļas, informē Valsts izglītības satura centrā.

Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolēns Matīss Kristiņš izcīnījis zelta medaļu, Ansis Gustavs Andersons no Druvas vidusskolas 10. klases ieguvis sudraba medaļu, savukārt bronzas medaļas cienīgu sniegumu uzrādīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 11. klases skolēns Valters Kalniņš un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas 11. klases skolēns Krišjānis Petručeņa. Olimpiādē Latviju pārstāvēja arī Artis Vijups no Salaspils 1. vidusskolas un Mihails Abramovs no Rīgas 1. vidusskolas.

Kopumā savā starpā sacentās 67 dalībnieki, pārstāvot 12 valstis: Latviju, Dāniju, Igauniju, Somiju, Vāciju, Islandi, Lietuvu, Norvēģiju, Poliju, Zviedriju, Ukrainu un Izraēlu. Latvijas izlasei uz olimpiādi līdzi devās un sagatavoties palīdzēja izlases vadītājs, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks Mārtiņš Opmanis un vadītāja vietnieks Pēteris Pakalns.

Šogad programmēšanas olimpiādē jauniešiem bija kāds īpašs izaicinājums: "Problēma, kas izpaužas arī Skandināvijā, ir klaviatūras atšķirīgais taustiņu izvietojums. Tas attiecas tikai uz pāris simbolu izvietojumu, bet, protams, ka dalībniekiem, kas ieraduši tekstus rakstīt ļoti ātri, arī šāds kavēklis kopumā var radīt sarežģījumus. Latvijas izlases dalībniekiem šī nianse netraucēja," norāda Latvijas komandas vadītājs Mārtiņš Opmanis.

Kā ierasts, Baltijas informātikas olimpiāde ir ne tikai vērtīgs sagatavošanās, bet arī atlases posms, kurā tiek noskaidrota četru spēcīgāko skolēnu komanda dalībai starptautiskajā informātikas olimpiādē. Galvenā atšķirība un izaicinājums, uz ko norādīja Opmanis ir tā, ka starptautiskās informātikas olimpiādes uzdevumus neizvirza dalībvalstu pārstāvji, bet gan paši olimpiādes rīkotāji, līdz ar to uzdevumu saturs un tematika nebūs iepriekš zināmi. Šogad starptautiskā informātikas olimpiāde norisināsies no 7. līdz 14. augustam Indonēzijā.