Latvijas skolēni Starptautiskajā informātikas olimpiādē iegūst divas bronzas medaļas

No 4. līdz 11. augustam Baku (Azerbaidžānā) notika 31. Starptautiskā informātikas olimpiāde, kurā šogad piedalījās četri skolēni no Latvijas. Spraigā sacensībā 325 dalībnieku konkurencē divi no viņiem – Matīss Kristiņš, kurš ir arī komandas jaunākais dalībnieks, un Kārlis Šusters – izcīnīja bronzas medaļas.

"Latvijas jaunie programmētāji ir pierādījuši savas zināšanas starptautiskā mērogā, tik nopietnā konkurencē izcīnot divas godalgas! Pasaules olimpiādē šogad startēja jaunieši no vairāk nekā 80 valstīm, tai skaitā no tādām augsto tehnoloģiju valstīm kā ASV, Ķīna, Japāna un Koreja. Mūsu jauniešu sasniegumi rāda, ka ar savām zināšanām droši varam stāties līdzās ikvienai valstij, jo mūsu jaunie talanti spoži nes Latvijas vārdu pasaulē," olimpiādes rezultātus vērtē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) prezidente Signe Bāliņa.

Šogad Starptautiskajā infromātikas olimpiādē piedalījās Renāts Jurševskis (Cēsu Valsts ģimnāzija), Matīss Kristiņš (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija), Vladimirs Ščigoļevs (Rīgas Klasiskā ģimnāzija) un Kārlis Šusters (RTU Inženierzinātņu vidusskola). Latvijas izlasi Baku vadīja Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta pētnieks Mārtiņš Opmanis un SIA "WhiteCryption" vecākais programmētājs Andrejs Vihrovs. Olimpiādes starptautiskā komitejā Latviju pārstāvēja "Palantir Technologies" programmētājs Eduards Kaļiņičenko.

Latvijas skolēnu dalība Starptautiskajā informātikas olimpiādē tiek realizēta Eiropas Sociālā fonda projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas gaitā.