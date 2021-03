No 8. līdz 14. martam tiešsaistē norisināsies pirmā Bērnu mentālās veselības nedēļa ar mērķi izglītot vecākus un atbalsta personas par bērnu psihisko veselību, kā arī informēt par palīdzības iespējām Latvijā. Visas lekcijas būs bez maksas.

Sarunās, lekcijās un diskusijās piedalīsies tādi zināmi speciālisti kā psiholoģe, psihoterapeite Diāna Zande, pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs, bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs, klīniskā psiholoģe Laila Pāpe, psihoterapeits Artūrs Miksons un citi. Nedēļas laikā paredzētas arī attālinātas konsultācijas, latviešu rakstnieku lasījumi un emociju cepumu cepšana ar Annu Pannu. "Runā ar mani" organizē biedrība "Debesmanna", un visi notikumi ir bez maksas.

"Šobrīd vairāk nekā jebkad svarīgi ir saredzēt un sadzirdēt vienam otru, atpazīt mentālās saslimšanas pazīmes un iedrošināt meklēt profesionālu palīdzību, ja tāda nepieciešama. Pētījumi* rāda, ka 50 procenti psihisko saslimšanu parādās bērniem līdz 14 gadu vecumam, savukārt 75 procenti psihisko traucējumu izpaudīsies līdz 24 gadu vecumam – līdz ar to ir svarīgi jau agrā bērnībā pievērst uzmanību ne vien bērna fiziskajai, bet arī mentālajai veselībai. Bērnu mentālās veselības nedēļas laikā mēs piedāvāsim gan sarunas ar speciālistiem un pedagogiem, gan dažādas lekcijas un podkāstus, lai aktualizētu bērnu mentālās veselības svarīgumu, aicinot ikvienu – gan vecāku, gan mācībspēku – iesaistīties diskusijās un uzzināt kaut ko jaunu," par "Runā ar mani!" mērķi stāsta Iveta Parravani, biedrības "Debesmanna" dibinātāja un idejas autore.

Bērnu mentālās veselības nedēļas laikā attālināti katru darba dienas pēcpusdienu un vakaru norisināsies dažādas sarunas. Klīniskā psiholoģe, KBT psihoterapeite Diāna Zande sarunā ar Kristīni Virsnīti iepazīstinās ar dažādiem bērna temperamenta veidiem un to, kā tas ietekmē mentālo veselību. Pusaudžu psihoterapeits Nils Sakss Konstantinovs sarunā ar Valdi Melderi diskutēs par pusaudžu laiku, izaicinājumiem un to, kā vecāki un citas atbalsta personas var palīdzēt pārdzīvot šo trauksmaino laiku. Savukārt psihoterapeits Artūrs Miksons pievērsīsies pāraprūpes tēmai jeb "helikopteraudzināšanai". Visbeidzot ārste-rezidente psihiatrijā Ieva Everte lekcijā "Palīdzēt sev, lai palīdzētu bērnam" stāstīs par to, kā vecāku mentālā veselība ietekmē bērna mentālo veselību, un kā saprast, vai ir nepieciešama speciālista palīdzība.

Visu nedēļu ar videostāstiem un attālinātiem lasījumiem dalīsies Latvijas dzejnieki un rakstnieki, kas atsaukušies reflektēt par savām sajūtām saistībā ar mentālās veselības tēmu. "Runā ar mani" piedalās Dace Vīgante, Laura Vinogradova, Agnese Zarāne, Zane Zusta, Ilze Andresone, Svetlana Amberga, Rute Kārkliņa, Sabīne Košeļeva, Iveta Rēdliha, Vineta Trimalniece, Evija Gulbe, Lilija Berzinska, Inga Pizāne, Jana Egle un Elīna Lāce. Savukārt nedēļas vidū ikviens varēs attālināti apmeklēt Annas Pannas meistarklasi, kurā kopīgi tiks cepti (un pēc tam notiesāti) emociju cepumi.

Savu atbalstu nedēļas norisēs izrādījuši arī nodibinājums "Centrs Dardedze" un Pusaudžu un jauniešu psihoterapijas centrs, kā arī vairāki vecāku un pedagogu blogu autori – Laura Grēviņa ("Pa kluso"), platforma "Normāli vecāki", dr. Elīna Ivanova ("Veseliembērniem.lv"), Viktorija Ozola ("Espats.lv"), Dace Rēķe ("Tava valoda"), un Ieva Vītoliņa ("Negaiss prātā").

Visi nedēļas notikumi norisināsies bez maksas un attālināti gan platformā "Zoom", gan "Debesmanna" un citu sadarbības partneru "Facebook" un "Instagram" lapu tiešraidēs.

Plašāka informācija: Elza Lāma, E. elza.laama@gmail.com, T. +371 29152346