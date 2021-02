'Meita kļūst atvērtāka!' T krekli ar Kates zīmējumiem palīdzēs autisma rehabilitācijā

Tomēr ar to pārbaudījumi nebeidzās. Līdz divarpus gadiem Kate attīstījās atbilstoši vecumam. Taču ap šo vecumu viņa pārstāja runāt, zuda daudz iemaņu. Arī audzinātājas no bērnudārza stāstīja, ka meitene vairs negrib kontaktēties, dzīvo savā pasaulē. "Apmeklējām psihologu, taču viņš pārliecināja, ka uztraukties ir vērts tikai tad, ja bērns nerunā piecu gadu vecumā. Sākotnēji noticējām – tomēr to saka speciālists. Bet urdīja sajūta, ka nav labi. Un, tuvojoties Kates piektajai dzimšanas dienai, neņemot vērā speciālistu ieteikumus, pieteicu Kati slimnīcā uz pārbaudēm pie psihoterapeita un veselas speciālistu komandas. Izvērtējums bija skarbs – bērnam ir bērnības autisms," atceras Anta. Katei ir arī attīstības un runas traucējumi. Ģimene ir pārcēlusies uz Tukuma pusi, un Kate mācās Tukuma novada speciālajā pamatskolā, šobrīd klātienē. Kad divas nedēļas bija jāmācās mājās, gājis traki – meita negribēja apgūt zinības šādā veidā.

Katei ir laba balss un viņa dzied, tomēr vairāk to apgūt nevēlas, jo viņai īsti nepatīkot, ka viņu pamāca. Vēl viņa strinkšķina ģitāru. Un zīmē. "Agrāk Kate tikai švīkāja uz papīra, taču sāka zīmēt pēc tam, kad kopā ar vectēvu, manu tēvu aizgāja pie zintnieces – tad tapa pirmais zīmējums, "Vāģu" mašīnas. Viņa ataino redzēto precīzi, ievēro bildē sīkumus," novērtē mamma.

Dot lūgšanas vietā. Kā radās ideja pa T krekliem ar zīmējumiem





Izmantot zīmējumus T kreklu veidošanā ierosinājis Kates krusttēvs Oskars (viņš ir rakstnieks Raibiis). "Jebkura rehabilitācija prasa līdzekļus. Man jau agrāk nācies lūgt, un tas bijis patiesi grūti – ar labdarības organizācijas Ziedot.lv palīdzību Kate tika pie insulīna sūkļa. Tas nav lēts prieks un toreiz saņēmos lūgt līdzcilvēku atbalstu. Tas ir psiholoģiski grūti," mamma ir atklāta (tiesa, bija jāatgriežas pie insulīna injekcijām, jo no insulīna sūkņa katetriem radās komplikācijas, pēc kā tagad ir atopiskais dermatīts un āda vairs necieš plāksterus).

Foto: Privātais arhīvs

Taču šoreiz Kates krusttēvs ierosinājis, ka var... cilvēkiem kaut ko dot un tādējādi gūt ienākumus rehabilitācijai. Viņš ierosināja Kates zīmējumus drukāt uz T krekliem un izstāstīt cilvēkiem, kas ir šo zīmējumu autore. "Sākām to realizēt – tagad, Covid-19 ierobežojumu laikā, tam ir laiks. T kreklus taisa dabai draudzīgs uzņēmums "Puordare", savukārt īstenot visu no juridiskās puses palīdz "Cepurnieks". Krekli ir baltā krāsā," stāsta mamma. Viņa gan nedaudz satraucas, ka pasūtījumus šobrīd nevar izpildīt ātri, jo interesentu pulks aug, kā arī Anta šobrīd ir četrus mēnešus mazās Anetes mamma – tas ievieš savu dzīves ritmu. Iedrošinu, ka tagad daudzi uzņēmumu pasūtījumi tiek izpildīti lēnāk.

Ikviens, iegādājoties T kreklus ar Kates zīmējumiem, var gan stilīgi apģērbties, gan palīdzēt meitenei. Vairāk var uzzināt feisbuka lapā "Kates māksla".

Peldēšana palīdz, delfīnterapija satrauca



Viena no pārbaudītām metodēm, kurā ģimene vēlas ieguldīt līdzekļus un kas Katei palīdz, ir peldēšana. "Kad vēl dzīvojām Daugavpilī, gājām uz baseinu, kur brīnišķīga trenere Diāna Vucāne iemācīja Katei peldēt virs ūdens, pirms tam viņa nira. Kad būs iespējams, vēlamies arī šeit, Tukuma pusē, atrast treneri un turpināt peldēšanas vai varbūt ūdens aerobikas nodarbības. Ūdenī Kate jūtas brīvi, un tas pozitīvi ietekmē viņas attīstību un pašsajūtu, – viņa ir mierīgāka, spēj vairāk koncentrēties, kļūst atvērtāka. Siltajā laikā mums netālu ir dīķītis, kur viņa izbauda peldes," priecājas mamma.

Savukārt delfīnterapija, kura izmēģināta 2019. gadā, tomēr Katei nav gājusi pie sirds: "Bijām uz delfīnterapiju desmit dienas un tas izvērtās "murgā". Ja pirmās trīs dienas viņai patika, pārējās viņa raudāja, bieži krita histērijā un pat sita galvu pret sienu. Arī reitterapija īsti nederēja – sākumā patika, tad ne, turklāt neredzējām simptomu mazināšanos," liecina ģimenes novērojumi.