Meitai bažas, kā 'tikt vaļā no mammas', kura pati par sevi nevar parūpēties

Vai bērniem jebkādos apstākļos ir pilnībā jārūpējas par saviem vecākiem? Cik tālu sniedzas šī atbildība? Kāda sieviete, viņasprāt, faktiski iedzīta strupceļā, jo mamma pati par sevi parūpēties nevar, nevēlas neko kārtot ar dienestiem, bet arī meitai ir radušās grūtības. Kā risināt situāciju?

"Labdien! Vai man kā bērnam ir pienākums pilnībā apgādāt mammu ar pārtiku, ikdienas ēdināšanu, citiem izdevumiem (transporta, telefona kredītu utt.)? Vai man ir pienākums arī nodrošināt mammai dzīvesvietu mana vīra dzīvoklī, kurā dzīvo mūsu ģimene, ja viņai ir 67 gadi un mamma atsakās kārtot vecuma vai invaliditātes pensiju? Apgādāju viņu jau vairākus gadus, taču pašlaik pašai ir finansiālas grūtības. Kādas ir tiesiskās normas, lai mammu fiziski varētu izlikt no dzīvokļa, kurā dzīvoju kopā ar vīru un meitu? Dzīvoklis ir paņemts kredītā uz vīra vārda. Es nevēlos dzīvot kopā ar mammu, piedāvāju viņai nokārtot vismaz vecuma pensiju vai sociālo pabalstu un palīdzēt atrast dzīvokli, kuru īrēt, kā arī viņu tajā iekārtot, taču vienmēr saņemu atteikumu. Mamma nevēlas aiziet no dzīvokļa, kurā visi dzīvojam. Viņai ir garīga atpalicība vieglā formā, taču viņa atsakās kārtot arī invaliditāti, tāpat 16 gadus nav deklarētās dzīvesvietas adreses, kuru viņa atsakās noformēt. Esmu bezspēcīga šajā situācijā. Kā to var atrisināt likumiskā ceļā? Pie kā jāvēršas, lai noskaidrotu šos jautājumus?" pēc padoma "Latvijas Vēstneša" (LV) portāla "E-konsultāciju" sadaļā vaicā Viktorija.

Atbild portāla pārstāve Lidija Dārziņa: "Lai iegūtu informāciju par iespējamajiem risinājumiem šajā situācijā, būtu jālūdz padoms bāriņtiesā, varbūt ir pamats iecelt aizgādni.

Civillikuma 364.2 pantā ir noteikts: "Personai, kurai ir garīga rakstura vai citi veselības traucējumi un kura nespēj saprast savas darbības nozīmi vai nespēj savu darbību vadīt, tiesa var nodibināt pagaidu aizgādnību bez rīcībspējas ierobežojuma Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ja:

tas steidzami nepieciešams personas interesēs;

traucējumi ir pārejoši;

persona ar savu aktīvo darbību nespēj radīt sev kaitējumu.



Tiesa pagaidu aizgādnību nodibina uz laiku, kas nepārsniedz divus gadus.

Pagaidu aizgādnību nodibina, ja tas ir vienīgais veids, kā aizsargāt personas intereses.

Tiesa, nodibinot pagaidu aizgādnību, nosaka aizgādņa pienākumu vest tikai noteiktas lietas. Noteiktu lietu vešana saistāma ar personas neatliekamu lietu kārtošanu vai personas pamatvajadzību vai kopšanas nodrošināšanu.

Pagaidu aizgādni ieceļ bāriņtiesa."

Bāriņtiesa ir pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde. Bāriņtiesu adreses ir pieejamas šeit.