Mūžībā aizgājusi mīlēta vecmāte Rita Romanovska

6. februārī mūžībā devusies Latvijā iecienīta vecmāte Rita Romanovska. Viņa vecmātes darbam veltījusi 43 gadus un bijusi arī daudzu vecmāšu skolotāja vecmātībā. 2013. gadā Rita Romanovska saņēmusi Valsts augstāko valsts apbalvojumu – Atzinības krustu.

"Lai cik skaudri, netaisnīgi un pāragri tas šķiet, vakar, 6. februārī, cīņā ar smago slimību diemžēl zaudējusi mūsu visu cienītā Vecmāte Rita Romanovska," tā skumji paziņo Rīgas Dzemdību nama valdes priekšsēdētāja Santa Markova.

Viņa raksta: "Vecmāte Rita Rīgas Dzemdību namam veltījusi gandrīz četrdesmit trīs gadus – kopš 1980. gada vasaras Dzemdību nams bija viņas pirmā un vienīgā darba vieta. Daudzas ģimenes Latvijā tieši Ritu saukušas par savu vecmāti, jo viņa palīdzējusi nākt pasaulē pat vairākām dzimtas paaudzēm.

Paralēli darbam Dzemdību namā, vecmāte Rita ilgus gadus bija pasniedzēja Rīgas 1. medicīnas koledžā, sniegusi atbalstu, palīdzējusi izaugt un pilnveidoties daudzām jaunajām vecmātēm.

Vecmātei Rita bija izcila profesionāle, kurai vecmātes darbs bija ne tikai godprātīgi pildīts amats, bet viena no augstākajām dzīves vērtībām, sava veida misija. Rita bija lieliska mamma saviem diviem pieaugušajiem bērniem un vissirsnīgākā un gādīgākā vecmāmiņa mazbērniem, Rita mūsu atmiņās paliks kā lielisks, gaišs, ar īpašu empātiju, un pat grūtās situācijās nezūdošu humora izjūtu apveltīts cilvēks, viņai nekad nepietrūka sirds siltuma un uzmundrinošu, atbalstošu vārdu gan kolēģiem, gan jaunajām māmiņām.

Dzīvesprieks un cerība netika zaudēti līdz pēdējam.... Īstenībā jau pietrūkst labo, gaišo un krāsaino vārdu, lai aprakstītu, kāda bija Rita. Tādēļ kā mierinājumu šajā tik bēdīgajā brīdī, un aicinājumu pilnasinīgi nodzīvot katru mums doto dienu, saglabāsim mūsu sirdīs siltas atmiņas par kopā piedzīvoto, neatkārtojamo laiku.

Lai gaišs ceļš, mūžībā ieejot!"

Savukārt viena no Ritas Romanovskas skolniecēm, vecmāte Liene Drauga, atceras: "Vecmāte Rita, ienākot telpā, vienmēr sasildīja to ar savu plato, silto smaidu un dzirkstošo acu skatienu. Vienmēr dzīvespriecīga, liels atbalsts visām jaunajām vecmātēm gan studiju laikā, gan darba gaitas uzsākot. Ritas vadītajās lekcijās un praksēs mēs guvām pamatīgas zināšanas dzemdniecībā, Rita vienmēr uzsvēra, cik svarīga ir cieņa pret sievieti, bērniņu un ģimeni kopumā. No sirds ticēja sievietes spēkam un mācīja arī mums tam ticēt un būt pacietīgām un iejūtīgām. Manas un noteikti arī daudzu vecmāšu dzemdniecības pamatzināšanas ir Ritas nopelns."

Arī vecmāte Inese Valdmane, kura savas profesionālās gaitas sāka 1984. gadā, grūti novaldot asaras, atceras Ritu gan kā kolēģi, kas ievadīja dzemdniecībā, gan kā sava bērna vecmāti: "Rita bija fantastiska sieviete, man ar viņu ļoti patika strādāt – viņa bija pirmā, kas man kā vecmātei ielikta pamatus. Rita – tā patiesībā ir mana dzīve. Viņa vienmēr bija sirsnīga, atsaucīga, izpalīdzīga..."

"Cālis.lv" komanda izsaka līdzjūtību Ritas Romanovskas ģimenei un kolēģiem.