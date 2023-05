Nedēļas nogalē Rīgas zoo aicina uz mammu sumināšanas pastaigām

13. un 14. maijā Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā tiks suminātas mammas ar viņām veltītu pastaigu – apskati un bezmaksas momentfoto īpašā Mātes dienas rāmītī.

Māmiņdienai veltītā pastaigā būs apskatāma saules apspīdētā mišmi takinu ģimene, siltumā zvilnošās kapibaras, sešus mēnešus vecais teliņš Ferdinands un ziemas kažokus mainošie kamieļi. Svētku noskaņās gan sestdien, gan svētdien no pulksten 11 līdz 15 katram zoodārza viesim būs iespēja sevi iemūžināt svētku un mīlestības sajūtu fotostūrī pie kamieļu aploka, vēsta zoo pārstāvji.

Mīlestības pilnus skatienus no Lauku sētas aploka apmeklētāju virzienā veltīs tās jaunākais iemītnieks – Latvijas zilās govs teliņš Ferdinands. Ferdinands, kā raksturīgs zilajām govīm, ir rāms un mierīgs, dzimis 27. aprīlī un laiskā solī vēl iepazīst apkārtni, nebaidoties no viesiem, kas atnākuši teliņu aplūkot.

Lai gan lībiešu teika vēsta, ka zilās govis iznākušas no jūras, pastāv dažādas hipotēzes par to rašanos, piemēram, ka tās izcēlušās no vietējās zilganās krāsas tauru pasugas, kas savvaļā ganījās piejūras pļavās pirms vairāk nekā 2000 gadu. Vēsturiski zilās govis tika audzētas piejūras ciematos un ir pazīstamas ar savu pieticību barības izvēlē, tomēr no tām iegūst gan mazāk piena, gan mazāk gaļas nekā no citām šķirnēm. Šī iemesla dēļ tās vēl pirms dažiem gadu desmitiem bija teju izzudušas, jo to audzēšana nebija komerciāli izdevīga. Šobrīd palikušas ap 600 līdz 700 Latvijas zilās govis, no tām viena Rīgas zoodārzā un 21 – filiālē "Cīruļi".