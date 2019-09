No 7. līdz 13. oktobrim visā Latvijā notiks 'Labo darbu nedēļa'

Bērnos vēlme darīt labu citiem jāierāda jau no mazotnes. Turklāt palīdzēšana citiem, būšana aktīvam un rūpes par to, lai Latvija taptu sakoptāka un labāka, raisīs pozitīvas emocijas. Lai vairotu labo, arī šogad no 7. līdz 13. oktobrim visā Latvijā norisināsies akcija "Labo darbu nedēļa", informē labdarības organizācija "Palīdzēsim.lv".

Ar šādas akcijas palīdzību Latvijas iedzīvotājiem var mācīt un ar praktiskiem piemēriem rādīt, ka darīt labu otram un sabiedrībai, nesaņemot finansiālu atalgojumu, tā ir norma un tam jābūt pašsaprotamam.

"Labo darbu nedēļa" ir instruments, kas ļauj aizsākt palīdzēšanas un brīvprātības procesus, lai tos turpinātu arī nākotnē.

2018. gadā akcijas aicinājumam atsaucās vairāk nekā 13 000 cilvēku, paveicot vairāk nekā 300 labos darbus gan Latvijā, gan ārvalstīs, taču "Palīdzēsim.lv" šogad cer piesaistīt vēl vairāk labo darbu darītāju.

"Labo darbu nedēļa" – tā ir nedēļa, kad visa Latvijas sabiedrība aicināta paveikt lielus vai mazus darbus. Darbu, kas neprasa finansiālu ieguldījumu, tikai tavu brīvo laiku un darbu. Darbu, kas ir pašu ierosināts, izplānots un īstenots.

Ko tu vari darīt kopā ar savu ģimeni, draugiem vai darba kolektīvu:

doties uz dzīvnieku patversmi;

apciemot vientuļos pensionārus, palīdzot dārza darbos, atnesot pirkumus no veikala vai aprunājoties pie tējas tases;

sakopt vietējo apkārtni;

ziedot asinis, pārtiku vai apģērbu tiem, kam tas nepieciešams;

dalīties ar sirdssiltumu un aprunāties, kopīgi padzert tēju, uzspēlēt galda spēles ar kādu, kam ikdienā ir vientuļi;

veikt jebkuru darbu, par kuru saņemsiet pretī sirsnīgu "Paldies!", un tā būs liela pateicība un prieks par padarīto darbu arī jums!

Ikviens var aicināt citus pievienoties savam plānotajam labajam darbam un ievietot informāciju par to "Labo darbu nedēļas" mājaslapā šeit. Bet pēcāk, kad labais darbs paveikts, par to var informēt citus, ievietojot aprakstu un fotogrāfijas, lai reģistrētu savu labo darbu.

Labajiem darbiem iedvesmojies no pagājušajā gadā īstenotajiem un reģistrētajiem labajiem darbiem, kurus var apskatīt šeit!