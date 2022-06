No spēlēm līdz apģērbu maiņas punktam: festivāla 'Lampa' programma bērniem un jauniešiem

Sarunu festivālā "Lampa" 1. un 2. jūlijā Cēsīs gaidāma īpaši bagātīga un daudzveidīga programma, līdztekus saturīgām sarunām ieplānoti pasākumi arī ģimenēm ar bērniem un jauniešiem. No improvizācijas izrādēm, spēlēm, ilgtspējas izaicinājumiem un apģērbu maiņas punktam līdz dzīvajai bibliotēkai par jauniešu iekļaušanu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"miniLampa" – pašiem mazākajiem



1. jūlijā no pulksten 12.30 līdz pulksten 200 un 2. jūlijā pulksten 11 līdz pulksten 20 skatuvē "miniLampa" Cēsu pils parkā pašus jaunākos festivāla apmeklētājus gaida aizraujošas tikšanās, izziņa un sarunas, informē Irīna Kuzņecova no fonda atvērtai sabiedrībai "Dots".

Šeit bērni kopā ar vecākiem un AS "Latvijas Valsts meži" divu dienu garumā varēs piedzīvot, izzināt, izbaudīt mežu un sajust tā klātbūtni arī pilsētvidē, iejusties īsta mežinieka lomā un izmēģināt spēkus meža stādīšanā gan spēles veidā, gan ar īstiem meža instrumentiem. Audzēs un izzinās mežu arī galda spēlēs, radošajās darbnīcās un dažādās viktorīnās. Te varēs satikt tīru mežu aizstāvi Cūkmenu, uzzināt interesantus faktus par kosmosu, piedaloties radošās aktivitātēs Kosmosa izziņas centra "starptautiskajā kosmosa stacijā", asināt prātu ar "Brain Games" un atelpas brīžos skatīties "LMT Straumes" raidījumus "Tutas lietas" un "Ucipuci". Klātienē varēs satikt arī Tutas Feneku un Lapsiņu. Pašu mazāko apmeklētāju ērtībai festivāla teritorijā būs iekārtota bērnu aprūpes telts, kur vecāki varēs mazuļus pārtīt un mierīgos apstākļos pabarot.

Foto: Publicitātes foto

Bērnu rīta "Zaķa prāva"



2. jūlijā pulksten 11 Temīdas teltī tiesas priekšā stāsies Zaķis. Kāds nozadzis burkānus. Vai Zaķis ir vainīgs? Vai varbūt patiesībā apkrāpts cietušais? Latvijas tiesneši un improvizācijas teātris kopā ar pašiem mazākajiem "Lampas" apmeklētājiem meklēs atbildes un mēģinās sarežģītos tiesību jautājumus risināt caur spēli. Jautrība un kopīga burkānu ēšana garantēta.

Ilgtspējas izaicinājumi jauniešiem – "Swedbank Beelievers" "TikTok" studijā



1. jūlijā pulksten 18 Cēsu pils parka tiks atklāta īpašā jauniešu "TikTok" studija "Beelievers" . Tā būs vieta, kur satikties un kopā darboties tiem, kas grib mainīt pasauli un padarīt to zaļāku, ilgtspējīgāku, labāku vietu, kur dzīvot mums visiem! Te varēs satikt populārus satura veidotājus – Roju Rodžeru, Nansiju Garkalni, Esteri Tīnu, Beāti Bērziņu (Beta Beidz), Māru Sleju, radīt interesantu un krāsainu saturu saviem sociālajiem tīkliem, iemācīties jaunus sociālo mediju trikus un labi pavadīt laiku ilgtspējīgā un mājīgā gaisotnē, meklējot atbildi uz galveno jautājumu – kā atpazīt, kas patiešām ir zaļš un kas par tādu tikai izliekas. Visu "Beelievers" "TikTok" studijas darbības laiku darbosies arī apģērbu maiņas punkts, kurš veidots kopā ar labdarības veikalu "Otrā elpa".

Jaunā skatuve – par iekļaujošu sabiedrību



Par īpašu programmu tradicionālajā "Lampas" jauniešu tikšanās vietā – Cēsu pils parka Riekstu kalnā – šogad parūpējusies Latvijas Jaunatnes padome, kas piedāvā virkni pasākumu Jaunajā skatuvē: no atvērtā mikrofona un kopīga filmu vakara līdz diskusijām par to, vai Saeima dzird jauniešu balsis un kā iesaistīt sabiedriskajā dzīvē dažādas sabiedrības grupas. Šeit gaidīts ikviens, kuram rūp jaunu cilvēku nākotne un iespēja pašiem to ietekmēt. Skatuves atklāšana 1. jūlijā pulksten 13 ar dzīvo bibliotēku un pieredzes stāstiem par jauniešu iekļaušanu.

Telts "Viss ir norm.a"

Telts programma būs veltīta jauniešu mentālās veselības jautājumiem. Būs pieejamas gan nodarbība mākslas terapijā, ekspresintervijas ar psihologiem, Pusaudžu resursu centra speciālistiem un pat pašpalīdzības telpas, kas darbosies abas festivāla dienas. Dažādās diskusijās tiks šķetināti pusaudžu un vecāku savstarpējās saskarsmes jautājumi, kā arī runāts par to, kā pieņemt dažādo un atšķirīgo pašu pusaudžu vidū.

Dzīves labākie skolotāji ar "Iespējamo misiju"

Uz stāstu vakaru "Manas dzīves labākie skolotāji" 1. jūlijā pulksten 21 ar sabiedrībā pazīstamu cilvēku un skolēnu atmiņu stāstiem aicina "Iespējamās misijas" kopiena. Sarunas par kvalitatīvu izglītību un skolotāja lomu tajā kopā ar "Iespējamo misiju" notiks 1. un 2. jūlijā Izglītības teltī Maija parkā.

Tāpat kā iepriekš "Lampā", arī šogad festivāla mājaslapā un lietotnē ir iespējams izveidot savu programmu, izmantojot rīku "Mana programma". Tajā iespējams atlasīt pasākumus atbilstoši sev tīkamai kategorijai un izveidot aktuālo pasākumu sarakstu, ko pārskatīt arī telefonā.