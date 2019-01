Par zobu un mutes higiēnu saistībā ar uzturu izglītoti 22 tūkstoši bērnu

2018. gadā LR Veselības ministrija īstenoja "Programmu pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem Latvijā par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem". Projekta laikā izglītības iestādēs dažādos Latvijas reģionos tika novadītas 1224 nodarbības, kuras kopumā apmeklēja 22 077 bērni no četru gadu vecuma pirmsskolas izglītības iestādēs un 1. – 2. klašu izglītojamie, tai skaitā bērni ar īpašām vajadzībām.

Nodarbībās tika stāstīts par veselīga uztura pamatprincipiem un zobu kopšanu, kā arī bērniem bija iespēja pašiem praktiski darboties, izmēģinot zobu tīrīšanu uz mulāžas, spēlējot spēli par veselīgiem un neveselīgiem produktiem un uzdodot speciālistiem jautājumus. Lai rosinātu bērnu interesi nodarbībās apgūtās zināšanas un prasmes izmantot ikdienā, pēc katras nodarbības dalībnieks saņēma informatīvu izdales materiālu, dvielīti un zobu suku. Bērniem nodarbībās tika stāstīts arī par projekta ietvaros papildināto mobilo aplikācija "Zobs", kas interaktīvā veidā veicina regulāru zobu tīrīšanas paradumu veidošanos. Tiek vēstīts, ka bezmaksas mobilā aplikācija "Zobs" būs pieejama arī pēc projekta noslēguma ikvienam.

Nodarbību lektori norāda, ka ne visi bērni pietiekami labi rūpējas par savu mutes un zobu higiēnu. Dažkārt bērni neiedomājas par to, cik veselīgs un zobiem draudzīgs ir viņu ikdienas uzturs, it sevišķi saldinātie dzērieni un kārumi, tāpēc šādas nodarbības bērniem ir nepieciešamas. Zobu higiēnistu asociācijas prezidente un nodarbību lektore Gunta Dukse uzskata: "Tas ir ļoti liels ieguvums, ka projekts ir visaptverošs un piedāvā nodarbības bērniem visā Latvijā, arī lauku teritorijās. Kopumā atsaucība no mācību iestādēm ir bijusi milzīga, un redzama patiesa interese mācīties un apgūt jaunas zināšanas. Bērni ļoti labi uztver nodarbībās rādīto un stāstīto. Svarīgi pēc tam turpināt šīs iesētās zināšanas lolot un audzēt gan bērnu vecākiem, gan pedagogiem."

Ņemot vērā zobu un mutes higiēnas veselības tēmas aktualitāti un nepieciešamību strādāt pie pareizas zobu kopšanas paradumu ieviešanas ilgtermiņā, tiek plānots pasākumu par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīgiem uztura paradumiem turpināt arī nākamajā gadā. Aktuālajai informācijai iespējams sekot līdzi Veselības ministrijas mājaslapā, kā arī šeit un šeit.