Pārgudra dzemdētāja, šķiršanās vai tiltu dedzināšana... Kas notiks 'Lampas' ģimenes teltī

Šogad sarunu festivāla LAMPA, kas notiks Cēsīs 9. un 10. jūnijā projekts/biedrība "My First Year Too" sadarbībā ar "Latvijas Dūlu apvienību" veido vērienīgu un aktuālu divu dienu pasākumu programmu "Ģimenes teltī".

"Veidojām pasākumu programmu, kurā ir ne tikai diskusijas un sarunas, bet arī dažādas aktivitātes, kurās var iesaistīties skatītāji," stāsta "Ģimenes telts" organizatoru komanda. "Notiks fokusētas darbnīcas par sociāli nozīmīgam tēmām, kuru mērķis būs iegūt vērtīgas atziņas, kas var noderēt gan plašākai sabiedrībai, gan valsts pārvaldei, kā arī abas dienas notiks dažādi interaktīvi pasākumi mammām un citiem interesentiem."

Kādi pasākumi būs pieejami "Ģimenes telts" apmeklētājiem

"Ģimenes telts" šā gada festivālu uzsāks ar darbnīcu "Pārgudrā dzemdētāja vai sievietes vajadzības dzemdībās", kurā piedalīsies ar dzemdniecību, pacienta tiesībām un kvalitatīvu aprūpi saistīti eksperti, lai runātu par pacienta centrētu aprūpi un tās nodrošināšanai nepieciešamo. Darbnīcas rezultātā taps secinājumi/tēzes un ierosinājumi atbildīgajām iestādēm un speciālistiem, ar ko "Ģimenes teltī" varēs iepazīsties visu festivāla laiku.

Tai sekos saruna "Sargāsim visas ģimenes", kurā runāsim par viendzimuma ģimeņu tiesisko aizsardzību, par legālajām un praktiskajām problēmām, ar kurām saskaras šīs ģimenes. Centīsimies rast atbildi uz jautājumu: "Vai tiešām ir kaut kas tāds (mistisks un mītisks), ko viendzimuma ģimenes var atņemt pārējiem?".

Sarunai sekos diskusija "Palīdzība jaunajai ģimenei -– vai ir pieejama?". Laikmetā, kad reti kuram ir pilnvērtīgs "ciems", kur saņemt palīdzību pēc bērna piedzimšanas, centīsimies noskaidrot, kāda palīdzība visvairāk vajadzīga jaunajām ģimenēm, un kādas vajadzības tiek atstātas novārtā? Kā saprast to, ka vajadzīga palīdzība, kur to meklēt, kādi ir bezmaksas resursi? Kāpēc nespējam atzīt sev, ka netiekam galā, palūgt palīdzību? Kādas sistemātiskas palīdzības formas būtu nepieciešams?

Pirmās dienas programmu noslēgs saruna "Šķiršanās – vai "tiltu dedzināšana"?", kur uzklausīsim vairākas atšķirīgas šķiršanās pieredzes – jo kādam tas var būt tikai grūts lēmums, savukārt kādam citam diemžēl neiztikt bez destrukcijas, iznīcības, naida un "tiltu dedzināšanas". Eksperti runās par to, vai ir iespējams izšķirties "normāli", sevišķi tad, ja ir kopīgi bērni un nāksies būt spējīgiem turpināt komunicēt?

Sestdienas programmu uzsāksim ar diskusiju "Vardarbība dzemdībās: vai pie visa var vainot mediķu izdegšanu?". Labi apzināmies, ka iemeslu uzskaitīšana tam, kāpēc sievietes Latvijā joprojām piedzīvo vardarbīgas dzemdības – sistemātiskas nepilnības, ārstniecības iestāžu spēja pašregulēties, vainīgie sabiedrībā, mediķu vidū, politikā un dzemdību palātā esošie, slavenais padomju mantojums, kuram netiekam pāri jau 30 gadus un vēl, un vēl, ne pie kā konstruktīva nenoved. Šoreiz nemeklēsim vainīgo, bet kopā ar erudītiem jomas ekspertiem centīsimies saprast, kam jānotiek, lai aprūpes veids mainītos uz labo pusi.

Kā nākamā būs diskusija "Digitālā bērnība". Laikā, kad ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 490, ir apstiprinātas Digitālās transformācijas pamatnostādnes, mūs joprojām pārņem divējādas sajūtas, domājot par mūsu bērniem – kur ir normas robeža bērna saskarsmei ar digitālo vidi, un vai grāmatu var aizvietot ar interaktīvu spēli? Runāsim par digitālās vides ietekmi uz bērniem – to veselību un attīstību.

Sarunā ""Kāpēc tu tik īdzīgi visu gribi sev? Sadalīsim līdzīgi to, kas pieder tev!" – sadalīsim BKA!" runāsim par šā gada sākumā spēkā stājušos likums par otram vecākam nenododamo bērnu kopšanas atvaļinājuma daļu, aktualizēsim viedokļus un argumentus par tēvu līdzdalību bērnu aprūpē, dzimumu līdztiesību nodarbinātības un atalgojuma kontekstā, par psihoemocionālo un sociālo stabilitāti, priekšrocībām un trūkumiem – gāzīsim mītus un bailes, uzdosim jautājumus un nostiprināsim pārliecības.

Savukārt diskusijā "Demogrāfiskā krīze: vai tiešām sievietes atbildība?" atgādināsim, ka starp šiem diviem terminiem saistība ir tieši – nulle. 21. gadsimtā sieviete joprojām var nevarēt un arī negribēt radīt bērnu – tāpat kā viņas partneris. Ģimene bez bērniem – runāsim par to kontekstā ar sabiedrības, tostarp, politiķu, nespēju joprojām pieņemt izvēli neradīt bērnus, no kuras visvairāk cieš sievietes, jo viņas šo spiedienu – kļūt par mātēm – izjūt visskaudrāk.

Programmā būs arī vairāki īpašie pasākumi, tostarp, "Ģimenes telts" programmu noslēdzošā Lindas Curikas un Martas Hercas veidotā podkāsta "MUŠA" sērija klātienē, kur būs iespēja klausīties stāstus, kas apkopoti zem nosaukuma "Un man likās, ka mana ģimene ir normāla".

"Ģimenes telts" apmeklētāji abas dienas varēs apskatīt arī mākslinieces Elīnas Brasliņas veidoto "My First Year Too" portretu izstādi, kā arī sestdien apmeklēt Brasliņas vadītās radošās darbnīcas mammām "Mans dzemdību stāsts". Neformālā gaisotnē notiks sarunu aplis "Masāža mammai – drošās rokas", kur nelielā, intīmā lokā gaidīsim cilvēkus, kas vēlas pastāstīt par savu pieredzi bez mikrofona, paklausīties citu stāstos, pabūt kopā un saņemt vieglu atslābinošu masāžu nogurušajiem pleciem. Būs iespēja piedalīties arī E. Gulbja Laboratorijas rīkotajā akcijā "Noskaidro savu saslimšanas risku! Cilvēka papillomas vīruss"!

Lai uzzinātu vairāk par pasākumiem, dalībniekiem un norises laiku, apmeklē LAMPA mājaslapu, kur pieejama pasākumu programma!