Pedofilu aktivitātes un bērnu kailfoto internetā – kā pareizi rīkoties?

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma, kad arvien vairāk cilvēku visā pasaulē bija spiesti uzturēties izolācijā mājās un attiecīgi pavadīja arī vairāk laika internetā, ir aktivizējušies noziedzīgās pasaules pārstāvji, mēģinot atrast jaunus veidus, kā izplatīt bērnu kailfoto un bērnu seksuālu izmantošanu saturošus materiālus tīmeklī. Piemēram, tika novēroti mēģinājumi izplatīt šādus materiālus sociālo tīklu platformās vai neautorizēti piekļūstot videokonferencēm un parādot visiem videokonferences dalībniekiem. Par šo faktu šobrīd daudz tiek diskutēts starptautiskajā INHOPE asociācijas tīklā, kurā spēkus apvienojušas 46 ziņojumu līnijas no visas pasaules, tai skaitā arī Latvijas Drošāka interneta centrs "Drossinternets.lv".

Aisberga redzamā puse ir mūsu ziņojumu līnijā saņemtie ziņojumi par nelegālu, kaitīgu interneta saturu un problēmsituācijām interneta vidē. 2020. gada pirmo septiņu mēnešu laikā saņemti 2945 ziņojumi. Vairākums no tiem – 86 procenti ir par pedofiliju un bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem internetā. Joprojām daudzi nezina, ko darīt, saskaroties ar pārkāpumiem internetā un sociālajos tīklos. Par to mums ļauj spriest gan zvani uz uzticības tālruni 116111, gan ziņojumi "Drossinternets.lv" mājaslapā un mobilajā lietotnē "Drošs internets" ar lūgumu palīdzēt atrisināt vienu vai otru problēmsituāciju. Ir jāuzsver, ka "Drossinternets.lv" ziņojumu apstrādē sadarbojas ar Valsts policiju, interneta pakalpojumu sniedzējiem un INHOPE biedriem, tāpēc šāda veida nelegāli materiāli no publiskas piekļuves parasti tiek dzēsti trīs dienu laikā.

Ja runa ir par pedofiliju, bērnu kailfoto un bērnu seksuālu izmantošanu saturošiem materiāliem, ikvienam ir jāzina, ka, lai dzēstu attēlu un video no publiskas aprites un palīdzētu atrast varmāku, vispirms ir jāiegaumē norādes, kur attēls vai video internetā ir redzams, kam tika sūtīts, kurš to pārsūtīja utt. Saite uz vietu internetā, kur foto vai video publicēti, ir jāsaglabā, lai tas kalpotu par pierādījumu tiesībsargājošām institūcijām, ziņojot par pārkāpumu, taču to nedrīkst pārsūtīt nevienam. Pēc tam jāziņo "Drossinternets.lv" vai Valsts policijai un jākonsultējas, kā rīkoties tālāk. Savukārt, lai nepieļautu, ka jūsu vai bērnu organizētās videokonferences laikā pieslēdzas neautorizēti lietotāji un izplata nelegālu saturu, veiciet drošības pasākumus, uzstādot atbilstošus iestatījumus. Vairāk šeit.

Nereti bērni publicē kailfoto paši

Izvērtējot pēdējā gada laikā "Drossinternets.lv" ziņojumu līnijā saņemtos ziņojumus par bērnu seksuālu izmantošanu un bērnu kailfoto saturošu materiālu apriti internetā, nākas konstatēt, ka arvien biežāk šāda veida saturu rada paši bērni – gan pēc pašu iniciatīvas, gan arī citu pamudināti, filmējot, fotografējot vai izrādot kameras priekšā savu kailo ķermeni. Tāpat "Drossinternets.lv" pēc palīdzības bieži vēršas satraukti vecāki, kuru bērnu kailfoto ir nonākuši internetā. No šādas nepatīkamas un pazemojošas situācijas nav pasargāts neviens, tāpēc vecākiem ir jāzina, kā būtu pareizi rīkoties, ja pēc palīdzības vēršas bērns. Svarīgi ir darīt visu, lai notikušais bērna psiholoģisko stāvokli ietekmētu pēc iespējas mazāk. Ir jāsaprot – ja bērns kļuvis par upuri, viņš nereti baidās meklēt palīdzību, jo var izjust lielu kaunu, vainas sajūtu, bezspēcību, bailes, pazemojumu un dusmas par notikušo.

Kā pareizi rīkoties?

Pirmkārt, ja cietušais bērns norāda uz vienaudžiem, kuri iesaistījās attēla izplatīšanā, tad aiciniet personas, kuru rokās nonācis bērna kailfoto vai video, to dzēst no savām viedierīcēm, lai nepieļautu tālāku izplatību. Nekavējoties jāziņo arī sociālo tīklu administrācijai, pieprasot dzēst saturu, jo šāds saturs ir pretrunā ar sociālo tīklu lietošanas noteikumiem. Saites uz ziņošanas rīkiem ir pieejamas "Drossinternets.lv" mājaslapā atrodamajā Sociālo tīklu drošības ceļvedī.

Foto: Publicitātes foto

Latvijas Drošāka interneta centra "Drossinternets.lv" vadītāja Maija Katkovska

Otrkārt, jādara viss, lai saglabātu pierādījumus – foto, video, ekrānšāviņus, un jāziņo "Drossinternets.lv" vai Valsts policijai. Tas palīdzēs dzēst attēlu un video no publiskas aprites un veikt nepieciešamās darbības, lai atrastu varmāku, kurš ir izvilinājis no bērna kailfoto.

Treškārt, uzmanīgi jāuzklausa bērns, nenosodot, nepārtraucot un neuzdodot jautājumus. Ir arī svarīgi uztvert stāstīto, neizrādot sakāpinātas emocijas, citādi bērns var noslēgties un neatklāt patiesību par notikušo. Visticamāk, bērns ir situācijas upuris, tāpēc jums viņš ir jāatbalsta, nevis jāsoda. Visdrīzāk bērns būs satraukts, nomākts vai nobijies, tādēļ parūpējieties, lai viņš jūtas drošībā.

Ceturtkārt, bērnam nav ieteicams solīt, ka saruna paliks tikai starp jums, bet jāpaskaidro, ko darīsiet ar šo informāciju, kam tā tiks tālāk nodota un kāpēc tā jārīkojas. Ir jāņem vērā, ka par notikušo vardarbību pret bērnu, iespējams, būs jāinformē arī skolas sociālais pedagogs, jo nereti kailfoto ir redzējuši un to izplatīšanā iesaistījušies arī skolas skolēni.

Jāmāca atbildība par savu rīcību

Lai pasargātu bērnus no līdzīgām situācijām, vecākiem ir jāmāca savām atvasēm atbildība par savu rīcību internetā. No agra vecuma bērnam ir jāsaprot, ka internetā, tāpat kā reālajā dzīvē, pastāv stingri noteikumi attiecībā uz savstarpējo saziņu un tie ir jāievēro. Laiku pa laikam sarunā ar bērniem ir vērts atgriezties pie šīs tēmas, kas ir ļoti plaša un nav viegli saprotama pat pieaugušajiem. Ikviena vecāka uzdevums ir pastāstīt, ka bērnu kailfoto izplatīšana ir pārkāpums interneta vidē. Atbilstoši Latvijas likumdošanai par šādu rīcību var piemērot reālus sodus.

Nobeigumā ir jāuzsver, ka jebkādas darbības ar nepilngadīgas personas kailfoto internetā ir nelegāla satura izplatīšana. Par jebkuru bērnu kailfoto internetā nekavējoties jāziņo "Drossinternets.lv" vai Valsts policijai. Saskaņā ar Latvijas likumdošanu persona, kas rada vai izplata bērnu kailfoto, var tikt saukta pie kriminālatbildības, kura iestājas jau no 14 gadu vecuma.