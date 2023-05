Piedzimt pastalās un vainadziņu galvā? Inga Pulmane par deju kā mūža mīlestību un darbu

Cienīt un godāt tautastērpu, uzturēt to kārtīgu, neēst čipsus, saldējumu un nedzert kolu, kad tas uzģērbts, – to kopš mazām dienām māca mazajiem dejotājiem bērnu deju kolektīvā "Teiksmiņa". "Mācām būt par latviešiem," ar nenoslēpjamu dzirksti acīs saka Inga Pulmane, "Teiksmiņas" vadītāja, bijusī valsts deju ansambļa "Daile" profesionālā dejotāja, soliste. Prīma tautastērpā – to viennozīmīgi var teikt gan par Ingu, gan viņas meitām Kati un Bertu, kā arī mazmeitiņu Miju. Šī ir ģimene, kurā tautas dejas nav hobijs, bet mūža mīlestība un arī darbs.

Ar trīs paaudžu daiļajām dāmām tiekos agrā svētdienas rītā Ziedoņdārzā, kad parka teju vienīgie apmeklētāji ir saimnieki ar saviem četrkājainajiem draugiem. Sarunas laiku bija grūti pielāgot, jo ģimenē ir saspringts grafiks – kad vieni beidz darbu, citi tikai sāk, turklāt šis gads ir īpaši nozīmīgs Ingas ģimenē – tuvojas XXVII Dziesmu un deju svētki. Par laimi, skates jau garām – visās vecuma grupās iegūtas visaugstākās pakāpes. Svētkiem gatavi!

Sertificēta aukle – Ominga, mamma, soliste un vadītāja

Inga šogad svinēs 63. dzimšanas dienu. Lielāko daļu mūža viņa ir dejojusi. Lai gan dzīvesveids bijis "uz riteņiem", izaudzinājusi trīs bērnus – dēlu Tomu (37), meitas Kati (34) un Bertu (25).