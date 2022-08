Rīgas Dzemdību namā vairākkārt palielinājusies epidurālās analgēzijas izmantošana dzemdībās

Rīgas Dzemdību namā pēdējo gadu laikā vairākkārt palielinājusies epidurālās analgēzijas izmantošana dzemdībās, preses konferencē par pirmā pusgada darbības rezultātiem informēja Dzemdību nama galvenā ārste, profesore Dace Rezeberga.

Piemēram, 2013. gadā šādu pakalpojumu izmantoja vien 9%, bet pērn – jau 45,8%. Šī gada pirmajā pusgadā pakalpojumu izmantoja jau 50% no slimnīcas pacientēm.

Rezeberga norāda, ka tas ir saistīts arī ar to, ka no šī gada 1. augusta epidurālā analgēzija ir bez maksas, un ir paredzams, ka to izmantos vēl plašāk.

Tāpat daktere norāda, ka Rīgas dzemdību namā dzimst trešdaļa, jeb 33,5% no visiem Latvijā jaundzimušajiem.

Otro gadu pēc kārtas palielinās arī ģimenes dzemdību īpatsvars. Pašlaik tas ir sasniedzis 60% no visām dzemdībām.

Rezeberga atzinīgi vērtē arī to, ka Rīgas dzemdību namā ķeizargriezienu skaits ir zemāks nekā vidēji valstī. Šī gada pirmajā pusgadā tas sasniedza 20%, bet pērn tas bija 20,2%.

Tāpat Rīgas dzemdību namā ir zema perinatālā mirstība – 4,9%, bet vidēji valstī šis rādītājs ir 6,2%.

"Rīgas Dzemdību nams" ir Rīgas pašvaldībai pilnībā piederošs uzņēmums.