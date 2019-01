Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs aicina izzināt kuģošanu pirms gadu simtiem

Svētdien, 3. februārī, Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs aicina uz Ģimenes dienu "Kā, kur, ar ko kuģoja pirms gadu simtiem". Apmeklētājiem būs iespēja doties ekskursijā, piedalīties radošajās darbnīcās, kā arī apskatīt muzeja ekspozīciju un izstādes.

Pulksten 12 un 14 sāksies ekskursija "Burinieki, kuģu ceļi, jūras kartes, dzīve uz kuģa tālajos gadsimtos" un tai sekojoša praktiska nodarbība kuģniecības seno pamatiemaņu apgūšanā. To vadīs muzeja pedagogs, vēsturnieks Vidvuds Bormanis. Ekskursijas dalībnieki uzzinās, kā vēstures gaitā attīstījusies dzīve Rīgas jūras līča krastos, kas vienmēr bijusi saistīta ar seno nodarbošanos – kuģošanu, kādi bijuši kuģi un to maršruti, kāda bija jūrnieku dzīve uz kuģa un veicamie darbi, kādas zināšanas un darba instrumenti bija nepieciešami, lai pa ūdens klajumiem nonāktu paredzētajā galamērķī. Tāpat varēs aplūkot kuģu veidus, ar kuriem šķērsoti ūdens klajumi, īpašu uzmanību pievēršot buriniekiem, to dažādībai laika ritējumā gan izskatā, gan nosaukumos – barkas, barkentīnas, brigas, brigantīnas, koges, galeones, fregates, karavellas utt.

Ekskursijas dalībnieki noskaidros arī atbildes uz jautājumiem, kas ir Rīgas vēsturē tik nozīmīgais "Rīgas kuģis", kādi bija senie jūrnieku rituāli pirms došanās tālajā ceļā, ko ir pieredzējis leģendārais Lielais Kristaps. Jūrasbraucēju darba dzīve senatnē bija vētru un jūras laupītāju apdraudēta, tādēļ pirms došanās ceļā svarīgi bija īpaši rituāli. Par dažiem no tiem – arī ekskursijas gaitā. Tātad – ekskursijas dalībniekus sagaida stāsti un interesanti muzeja krājuma priekšmeti, kuri "uzvēdī" jūras, kuģu darvas un jūrnieku dzīves skarbuma un eksotikas smaržu.

Pēc ekskursijas sekojošajā nodarbībā varēs "ielūkoties" jūrnieku amata noslēpumos un mēģināt apgūt dažas no senajām prasmēm - tiks lietotas vēsturiskas jūras kartes un kuģa lineāli, gūstot priekšstatu par navigācijas pamatiem. Nodarbības dalībnieki mēģinās noteikt kuģa kursu, rēķināt attālumus, izmantos "vēja rozi", kā arī pārbaudīs iespējas noteikt kuģa atrašanās vietu, izmantojot sekstantu, hronometru, koordināšu tabulas.

No pulksten 11 līdz 17 radošajā darbnīcā "Kuģi un kuģīši – lieli un mazi, seni un jauni – izdomā, zīmē, krāso, maketē!" bērni varēs vizualizēt muzejā gūtos iespaidus, kā arī savas idejas par kuģošanu un jūrniekiem.

Ģimenes dienas aktivitāšu ieejas maksa apmeklētājiem – pieaugušajiem 2,50 eiro, pensionāriem un studentiem 1,50 eiro, skolēniem 0,50 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem – brīva ieeja, programmas piedāvājums – bez atsevišķas maksas.