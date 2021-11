Sāk kampaņu 'Spēlējies droši!' par magnētu un podziņbateriju bīstamību

Pēc tam, kad pagājušā gada nogalē Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) mediķi cēla trauksmi par vismaz sešu bērnu nonākšanu slimnīcā, norijot stiprus magnētus, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) pastiprināja savas darbības, lai novērstu, ka šādas bērniem nedrošas preces ir pieejamas tirgū. Nu sākta īpaša kampaņa "Spēlējies droši!", lai izglītotu vecākus un bērnus par stipro magnētu, arī podziņbateriju bīstamību, un novērstu bērnu traumatismu, kas var būt ar nopietnām, pat nāvējošām sekām.

Šogad PTAC ekspertīzei nodevis 19 magnētiskās rotaļlietas, sešas no tām izrādījušās nedrošas, kuras izņemtas no tirgus. Papildus tirgus uzraudzībai ir secināts, ka ir nepieciešama plašas, gan vecāku, gan bērnu aprūpes personu, gan pašu bērnu informēšanas aktivitātes par stipro magnētu bīstamību un smagajām traumām, ko tie var radīt, ja tiek norīti.

Uzrunāti arī 17 e-komercijas uzņēmumi, kuri piedāvāja tā sauktās "Neo Cube" rotaļlietas, ar aicinājumu šīs preces izņemt no piedāvājuma. Šo aktivitāšu rezultātā distances tirdzniecībā tika pārtraukti tirgot vismaz 113 piedāvājumi ar šāda veida precēm. Par to, ka stipros magnētus saturošas rotaļlietas ir būtiska bērnu traumatisma problēma, liecina arī tas, ka nākamgad šajā jomā būs Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu kopprojekts, kur piedalīsies arī Latvija.

PTAC direktore Baiba Vītoliņa uzsver: "PTAC arī turpmāk pievērsīs pastiprinātu uzmanību stiprus magnētus saturošām precēm, tomēr ik pa laikam "Neo Cube" tipa preces atkal un atkal parādās interneta veikalu preču sortimentā. Ja patērētāji šāds preces pamana interneta veikalos, aicinu ziņot PTAC, lai varam attiecīgi rīkoties. Tas, ko redzam – šādas preces tiek piedāvātas arī populārās ārvalstu iepirkšanās platformās, kuras ir ārpus ES robežām, tādēļ aicinu nekādā gadījumā neiegādāties šīs preces, kuras sastāv no mazām, stiprām magnētiskām lodītēm, jo tās var nest lielu nelaimi! "

Tas, cik nopietnas ilgtermiņa veselības problēmas var radīt, ja tiek norīti vairāki magnēti, atgādina BKUS gastroenteroloģe, Endoskopijas dienesta vadītāja, Dr. Ilze Briuka: "Raugoties statistikā, iezīmējas divi vecumposmi, kad bērni svešķermeņus norij visbiežāk. Sešu mēnešu līdz sešu gadu vecumā bērns apgūst pasauli, un viens no veidiem ir to darīt caur muti. Vēlāk, jau pusaudža vecumā, priekšmeti ķermenī var nonākt intereses dēļ – "kas notiks, ja šo norīšu?". Bīstami svešķermeņi var būt ne tikai rotaļlietās. Piemēram, bieži redzam, ka mazulis ticis pie baterijām TV pultī vai auto atslēgās, vai, piemēram, ķermeņa svaros. Savukārt magnēti mēdz būt pieejami arī ikdienas vidē – kā ledusskapja dekori vai biroja priekšmeti. Lielākajā daļā gadījumu svešķermenis no bērna organisma izdalās dabīgā ceļā, taču ap 20 procentiem priekšmetus norijušo bērnu ir nepieciešami papildu izmeklējumi un procedūras, tostarp vienam procentam – arī ķirurģiska iejaukšanās. Diemžēl, ja radies barības vada, kuņģa vai zarnu trakta bojājums, ar sekām var nākties sadzīvot visu atlikušo mūžu."

Foto: PantherMedia/Scanpix

Jāatzīmē, ka magnētu norīšanas problēma nav saistāma tikai ar maziem bērniem, kuri izzina pasauli. Pēdējo gadu laikā pusaudžu vidū ir iecienīti sociālajos tīklos popularizētie video un izaicinājumi, kuros demonstrē, kā stiprās magnētiskās lodītes izmanto, lai imitētu pīrsingu u.c. Dažkārt tādā veidā tiek norītas vairākas lodītes, izraisot nopietnas veselības problēmas. Par šādiem negadījumiem Lielbritānijā šoruden ziņoja arī BBC televīzija.

Tādēļ PTAC aicina patērētājus nekādā gadījumā šādas preces neiegādāties, jo tās var apdraudēt dažāda vecuma bērnu dzīvību.

Ja pamana stiprus magnētus saturošas preces (piemēram, "Neo Cube") tirdzniecībā, PTAC aicina patērētājus ziņot, zvanot pa tālruni 67388639 vai rakstot uz e-pastu pasts@ptac.gov.lv .

Kampaņas "Spēlējies droši!" laikā tās organizatori paredzējuši dažādas aktivitātes, kuru mērķauditorija būs gan vecāki, gan bērni.