Sapratīs ikviena mamma – māksliniece zīmējumos uzbur ikdienas ainas ar bērniem

Ikvienas mammas ikdiena, kura rūpējas par saviem bērniem, ir pietiekami raiba. Starp bērnu smiekliem, pirmajiem solīšiem un ciešiem apskāvieniem ir arī brīži, kad nākas paslēpties vannasistabā, lai noķertu pāris minūtes miera. Austrāliete Pola Kuka ir ilustratore, kas rada skaistus zīmējumus. Taču vispirms Pola ir mamma četrus gadus vecam puisēnam un pusotru gadu vecai meitiņai. Polas bērni ir arī lielākais iedvesmas avots, kura iespaidā izveidots profils "Instagram", kurā viņa regulāri dalās ar ilustrācijām, kurās atainotas ikdienas ainiņas un pārdomas par būšanu mammai.

Savu biznesu ar ilustrāciju tirgošanu Pola uzsāka tad, kad atradās bērna kopšanas atvaļinājumā ar pirmo bērnu, viņa atklāj vietnei "Motherly". Pēc tam, kad pieteicies otrais bērniņš, Polas "Instagram" profils @common_wild kļuvis arvien populārāks un viņas ilustrācijas pārpublicētas tūkstošiem reižu. "Es briesmīgi reti atceros aizpildīt mazuļa atmiņu grāmatas, tāpēc izlēmu dokumentēt savu bērnu ikdienu ar ilustrācijām. Gribēju atzīmēt asprātīgās lietas, ko mani bērni izdarījuši vai pateikuši, viņu sasniegumus, svētlaimes un haosa brīžus. Galvenā ideja bija pēc tam apkopot ilustrācijas grāmatās un nodot tās bērniem, kad viņi būs pieauguši," stāsta Pola.

Viens no pirmajiem Polas zīmējumiem atainojis ikdienas grūtības, ar kurām saskaras mammas, kad vienlaikus gribas pabūt vienai prom no bērniem, bet tajā pašā laikā ieelpot bērnu drēbīšu smaržu, jo viņi pietrūkst. Citu sociālo tīklu lietotāju pozitīvā reakcija uz šādu ilustrāciju bija tā, kas lika ilustratorei saprast – tiem jābūt publiskiem, lai citi vecāki apzinātos, ka savos emocionālajos pārdzīvojumos nav vieni.

"Man vajag telpu. (Ieelpo bērnu drēbju smaržu)"



Viena no vispopulārākajām Polas ilustrācijām ataino to, kā mamma naktī baro ar krūti savu bērniņu un jūtas visai vientuļa. "Es saņēmu tik daudz sirdi aizkustinošu ziņu no sievietēm visās pasaules malās par to, ka šis zīmējums palīdzējis viņām pārdzīvot grūtus brīžus," stāsta Pola.

"Naktis var likties vientuļas… bet tu neesi viena."



Viena no lietām, ko Pola ir sapratusi, kopš savas ilustrācijas publicē internetā un saņem atsauksmes no tūkstošiem citu mammu un tētu – būt par vecāku ir universāla pieredze. Pieredzes, ar kurām saskaras pati ilustratore, ir tādas, ar kurām tiek galā un var asociēties teju ikviena cita mamma. "Es gribētu, lai mammas zina, ka viņas nav vienas. Un es gribētu, lai varētu likt kādam pasmieties brīžos, kad gribas raudāt," atklāta ir māksliniece. Tāpat viņa aicina vecākus apzināties, ka pat ja gribas garlaikoties vai ir grūti, tas nenozīmē, ka savus bērnus mīli mazāk.

"Bērna vadīta ēšana. Bērna vadīta gulēšana.

Bērna vadīta uzkopšana. Bērna vadīta dārzkopība."



"Uzspēlēsim paslēpes!"





"Kad esot dušā, šķiet, ka dzirdi raudam savu mazuli."





"Mammu… panes šo lapiņu."





"Vai mēs satuvināmies? Vai tā ir mīlestība? Vai tad nebija jābūt apsārtumam? Vai tas ir pietiekami? KAS PIE VELNA IR TAS SARKANAIS PLANKUMS?"





"Audzini bērnus tā, it kā tavi kaimiņi klausītos."





"– Es tev izcepu kūku!

– Vai es varu apēst šo sīpolu?"





"Divas viengadnieka dabiskās vides."





"Kad jādodas pie vecvecākiem."





"Kā tas izskatās. Kā es jūtos."