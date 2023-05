Sestdien centrā 'Koka Rīga' notiks mantu maiņas pasākums

Lai popularizētu un veicinātu izpratni par lietu atkārtotu izmantošanu, un atbildīgu patēriņu, jau rīt, 27. maijā centrā "Koka Rīga" notiks pasākums "Mantu maiņa". Tā laikā apģērbu, apavus, aksesuārus, sadzīves priekšmetus, augus un citas saimniecībā noderīgas lietas būs iespējams bez maksas apmainīt pret citām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sestdien, 27. maijā, centrā "Koka Rīga" (Krāsotāju ielā 12), norisināsies jau otrā Grīziņkalna apkaimes biedrības organizētā mantu maiņa – pasākums, kura laikā gan Grīziņkalna iedzīvotājiem, gan visiem citiem interesentiem būs iespēja bez maksas apmainīt sev lieko pret citu atnestām lietām. Pasākuma mērķis ir popularizēt izpratni par lietu atkārtotu izmantošanu un atbildīgu patēriņu, kā arī brīvā un mājīgā atmosfērā satikt kaimiņus un domubiedrus. Mantu maiņas organizatori aicina izvēlēties līdz desmit sev liekām lietām un nākt ar tām uz mantu maiņu laikā no plkst. 12 līdz plkst. 18, iepriekš nepiesakoties.

Pasākuma laikā plānotas arī aktivitātes un zaļo stāstu cikls. No plkst. 12 līdz 14 darbosies sietspiedes darbnīca, kurā līdzpaņemtu vai pasākumā iegūtu apģērbu būs iespējams apdrukāt ar Grīziņkalna logo. Savukārt no plkst. 15 līdz 16 atnākušajiem būs iespēja iedvesmoties no pieredze stāstiem un uzzināt, kā dzīvot zaļāk. Pasākuma dalībniekus uzrunās Elizabete Vētra – "Sporta pils dārzu" projekta direktore, Maija Krastiņa – "Zero Waste Latvija" valdes locekle, bezatkritumu dzīvesveida un aprites ekonomikas aktīviste, un augu valsts produktu recepšu bloga "Ēdamzāle.lv" autore Maruta Rampāne. Tāpat visu pasākuma laiku darbosies "Doctor Chef" un "Rombouts kafija", piedāvājot gardas uzkodas un kafiju, kā arī bērnu stūrītis mazākajiem mantu maiņas viesiem.