Shipsea tēva lomu salīdzina ar brīnumu: jūtos, ka joprojām mācos

Mūziķis Jānis Šipkēvics jeb Shipsea nupat sagaidījis apaļu jubileju – 40 gadus, atzīmējot tos īpašos koncertos. Sarunā "Radio SWH" raidījumā "Ar dziesmu par dzīvi" aizskarta ģimenes dzīve, mūziķim atklājot, kā jūtas tēva lomā diviem bērniem – dēlam un meitai. "Ir tāda laba sajūta, kā tāds ozols un liepa iestādīta," rezumē mūziķis. Tāpat viņš dalās pārdomās, kāpēc, tāpat kā tēvs, savam dēlam neizvēlējās vārdu Jānis.

Taujāts, kā Šipkēvics jūtas tēva lomā, mūziķis stāsta: "Jūtos, ka joprojām mācos, taču jūtu, ka tas ir milzīgs brīnums un milzīga pateicība ir manī par to, ka tāda iespēja ir, un to es absolūti neuztveru par pašsaprotamu, – es to redzu kā lielu dāvanu un lielu uzticēšanos no Dieva, ka man ir tāda iespēja dota un loma iedalīta, ka es varu mācīties būt par tēti."

Šipkēvics norāda, ka joprojām ir tādā kā mācību procesā. "Tas joprojām notiek – tā mācīšanās. Joprojām notiek iepazīšanās, un mēs kopīgi veidojamies – gan bērni veidojas manu acu priekšā, gan es veidojos, gan mēs kā vecāki kopā ar Zani veidojamies, gan mēs kā ģimene augam. Tās saknītes iet arvien plašumā, koks stiepjas garumā, un zari kļūst aizvien stiprāki, un tās lapiņas aug," pārdomās dalās mūziķis.

"Es laikam kaut kādā brīdī noguru no tā, ka man vienmēr kaut kāds vēl subtituls jānēsā, ka es vienkārši nevaru būt Jānis Šipkēvics, kam, kā es iepriekš teicu, ir gan savi plusi, gan sava nasta bišķiņ jānes," par vienādajiem vārdiem ar savu tēvu Jāni Šipkēvicu senioru saka mūziķis. Viņš savam dēlam izvēlējies citu vārdu: "Varbūt mans Jānītis vēl ir jāsagaida. Šobrīd likās, ka Kristaps ir tāds spēcīgs, latvisks vārds, kurš varētu ļoti piestāvēt šim mazajam, stiprajam puisim."

Pilnu raidījuma ierakstu vari klausīties šeit.