Sieviešu pieredzes stāsti par to, kā tas ir – tikties ar šķirto tēvu

Mūsdienās pastāv dažādi attiecību modeļi un tas, ka vīrietim pirms tikšanās ar savu īsto un vienīgo jau bijušas attiecības, nav nekas neparasts. Tomēr, tiekoties ar šķirteni, kuram no pagātnes attiecībām jau ir bērni, vienmēr jārēķinās ar šādiem un tādiem izaicinājumiem.

Attiecības ar vīrieti, kuram aiz muguras jau ir viena laulība un nu jārūpējas par bērniem, var izdoties fantastiskas un mīlošas. Un var izgāzties kā veca sēta. Iedvesmojoties no portāla "Fatherly", piedāvājam iepazīties ar dažiem pieredzes stāstiem no sievietēm, kuras veidojušas attiecības ar šķirtajiem tēviem.

Viņa bijusī sieva mūsu attiecības padarīja par murgu

"Es mīlēju sava bijušā drauga bērnus. Viņam bija dēls un meita, kas bija ļoti mīļi man. Bet vīrieša bijusī sieva padarīja dalīto aizbildniecību par suņanaglu pēcpusē, ka tas sabojāja mūsu spējas saplānot laiku," savu stāstāmo sāk Tara, norādot, ka viņas tā laika partnera bijusī sieva nepaziņojot ieradusies "ciemos" un vīrietim nācies risināt situāciju, lai nerastos konflikti. "Esmu par 99 procentiem pārliecināta, ka bijusī sieva to darīja speciāli, lai sabotētu mūsu attiecības. Un tas nostrādāja. Ar vīrieti mēs miermīlīgi izšķīrāmies, un joprojām uzturam kontaktu, bet es nevarēju tikt galā ar bagāžu, ko attiecībām deva bērnu dalīšana."

Grūtības definēt, kāda loma man ir attiecībās ar vīrieša bērniem

"Būt kopā ar vīrieti, kuram ir bērni, ir grūti, jo – kam tev ir viņiem jābūt? Attiecību sākumā tu esi tikai "tēta draudzene". Pēc tam "tēta otrā pusīte". Pēc tam ir visi šie jocīgie starp posmi, kuros es nezināju, kurā virzienā man jādodas," stāsta Kesija. Sieviete attiecībās ar šķirto tēti nemitīgi vīrietim vaicājusi palīdzību, vai viņas rīcība ir atbilstoša, pieklājīga, kad bijis jāsatuvinās un jāveido draudzīgas attiecības ar viņa bērniem. Tas vīrietim licies kā lieks apgrūtinājums, tāpēc attiecības izirušas.

Attiecības ar šķirteni devušas ciešu saikni ar vīrieša meitām

Emīlijas stāsts ir gluži pretējs: "Es šobrīd tiekos ar vīrieti, kuram ir bērni. Viņam ir divas meitas – viena ir pusaudze, otra ir dažus gadus jaunāka. Ar vīrieti esam kopā teju trīs gadus. Esam runājuši par salaulāšanos, bet nekur nesteidzamies. Manas attiecības ar dzīvesbiedra meitām ir ļoti unikālas. Es noteikti neesmu viņu māte, bet esmu īpašā, vienreizējā lomā, kas ir labākās draudzenes, mentores un parauga apvienojums. Un tas ir brīnišķīgi." Emīlija arī atklāj, ka viņu iepriecina tas, ka var palīdzēt ar padomu meiteņu lietās, kad tas viņas dzīvesbiedra bērniem nepieciešams.

Ar laiku sapratu – es neesmu viņa pirmā prioritāte

Kad Džena sākusi tikties ar vīrieti, kuram ir bērni, viņai bijis sev jāatgādina, ka greizsirdība par to, ka viņš atceļ plānus, lai būtu kopā ar bērniem, ir jānoliek malā. "Pagāja laiks līdz es apjautu, ka nekad nebūšu viņa pirmā prioritāte, un vēl ilgāks laiks, līdz to pieņēmu. Vīrieša attiecības ar bērniem un attiecības ar mani savstarpēji savijas, bet ir daļas, kas ir ekskluzīvas vienai vai otrai pusei. Tāpēc es daru, ko spēju, lai koncentrētos uz šiem aspektiem, kas padara mūsu attiecības veselīgākas un piepildošākas," stāsta Džena.

Jutos kā viltvārde, kad biju ar viņa bērniem

Millijai attiecību pirmais gads, kad bijis jāpavada laiks ar viņas sirdsāķīša bērniem, licies kā no citas pasaules, jo viņa jutusies kā nestilīga vecūksne. "Viss, ko es pateicu, nebija stilīgs, smieklīgs vai interesants. Es biju tikai pozere, kas cenšas būt daļa no sarunas. Nebija tā, ka es pārlieku censtos. Man tikai nebija ne jausmas, kas viņa bērnus interesē. Par laimi, kopš tā laika esmu šo to apguvusi. Es joprojām neesmu stilīga, bet vismaz es esmu pietiekami informēta, lai neizklausītos pēc muļķītes," stāsta Millija.

Laimīgas beigas kā mums ar vīrieti, tā bērniem

"Mans pašreizējais vīrs un es abi esam šķirteņi ar bērniem no mūsu iepriekšējām laulībām. Kad tikko sākām iet uz randiņiem, es biju pārbijusies, ka mūsu bērni viens otru ienīdīs. Ja godīgi, nekāda ideālā saskaņa tā nebija. Bet, tiklīdz bērni cits citu iepazina, es domāju, ka viņi atklāja, ka viņiem ir daudz kopīga. Jo īpaši vecāki, kuri ir šķīrušies," savu pieredzi atklāj Kerina. Nu jau abu partneru bērni satuvinājušies – pat ja vienmēr sirsnīgi nesatiekot, tad vismaz kašķējoties gluži, kā to dara brāļi un māsas, uz ko abi laulātie arī sākotnēji cerējuši.

Attiecības virzījās uz priekšu ļoti lēni

"Es esmu dzirdējusi šausmu stāstus par sievietēm, kuras ir nervozas par to, ka jāiet uz randiņiem šķirtajiem tēviem, ka viņas metas attiecībās iekšā pilnā tempā, uzreiz ieņemot mātes lomu. Un neviens to negrib. Tāpēc, kad sāku tikties ar savu nu jau vīru, man bija ļoti, ļoti, ļoti jāpiedomā pie tā, lai es saglabātu vēsu prātu. Es noteikti gribēju būt iesaistīta bērnu dzīvēs, bet negribēju būt valdonīga vai bērnus nobiedēt. Es zināju, ka neesmu viņu mamma. Pieļāvu dažas kļūdas, bet beigās, es priecājos, ka attiecību sākumā biju piesardzīga un rāma," savu pieredzi atklāj Džeinija.

Man bija jābūt pacietīgai

"Vienīgā lieta, kas šķirtajam vecākam nav daudz, ir laiks. Es jūtu, ka uzsākot attiecības ar savu vīru, kuram ir dēls, labākā lieta, ko būtu vajadzējis darīt, ir – būt pacietīgai. Man bija jābūt pacietīgai ar vīrieti, ar viņa dēlu, un pats svarīgākais – sevi," stāsta Eimija, kura attiecības ar tagadējo vīru veidojusi lēnām, ar sapratni un kompromisiem. Turklāt attiecības sievietē mudinājušas dzimt pacietībai, ko viņa iepriekš nav mācējusi.

Es sapratu viņa prioritātes

"Es vienmēr bolu acis par cilvēkiem, kuri saka, ka pāra prioritātēm ir jābūt vienādām. Uz viena viļņa? Jā. Bet identiskām? Es tā nedomāju. Manam līgavainim ir meita, un viņa ir vīrieša prioritāte. Un es ar to samierinos! Tas nenozīmē, ka vīrietis mani nemīl, vai nedarītu manis dēļ visu. Tas tikai nozīmē to, ka viņš ir veltījis savu dzīvi kādam citam, pirms satika mani. Un es negribētu, lai viņš lauž šo solījumu, kuru apsolījis meitai. Viņš dara lielisku darbu, liekot man justies mīlētai, dievinātai un respektētai. Bet, es zinu, kura ir viņa īstā karaliene. Un, kā jau es teicu, mani tas apmierina," stāsta Nora.

Viņa bērni mani ienīda

"Es tikos ar vīrieti, kuram bija divi dēli, un viņi mani ienīda. Bez iemesla. Vienkārši ienīda. Varbūt tas bija tāpēc, ka viņi domāja, ka es cenšos būt viņu jaunā mamma? Vai arī viņi bija greizsirdīgi, ka viņu tētis dažreiz tikās ar mani, nevis ar viņiem. Es tiešām nezinu," atklāj Kendisa. Sievietes attiecības ar šķirteni izjukušas, jo attiecības vīrieša dēlus iedzina stresā. Kendisai bijis žēl vīrieša, bet nekas nav bijis glābjams.

Šķirteņi ir daudz nobriedušāki

"Protams, es nevaru runāt par visiem, bet es tikos ar šķirto tēvu pirms satiku savu tagadējo vīru, un viņš bija viens no nobriedušākajiem vīriešiem, kuru jelkad esmu satikusi. Veids, kā vīrietis izturējās pret savu meitu man parādīja, kāda ir mīlestība, līdzjūtība un empātija. Tas bija ļoti iespaidīgi un pievilcīgi. Lai gan attiecības izira, es daudz iemācījos par to, ko sagaidīt no vīrieša," pagātnes attiecību pieredzē dalās Keitlina. Attiecības ar šķirto tēvu likušas celt standartus citās nākotnes attiecībās, lai apzinātos viņas vērtību.