Skolēni mācību uzņēmumā rada bērniem noderīgu drošības jostas spilventiņu

Trīs Rīgas 64. vidusskolas skolēni radījuši vecākiem un bērniem īpaši parocīgu lietu – automašīnas drošības jostas spilvenu, kur bērnam nolikt galvu, kad tas brauciena laikā aizmidzis. Ideja radīta skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) ietvaros – šo projektu ik gadu īsteno "Junior Achievement Latvia". Paši jaunieši portālam "Cālis" pastāsta, ka savu SMU radījuši, jo tā bijusi iespēja iemācīties ko jaunu.

SMU "SafetySleep" radīja trīs 11. klases skolēni – Gustavs, Karīna un Daniels. Gustavs uzņēmumā uzņēmies direktora un ražošanas vadītāja amatu, Karīna – mārketinga speciālistes lomu, bet Daniels ir pārdošanas vadītājs. Daniels un Gustavs mācās vidusskolas novirzienā ar papildu ekonomikas apguves iespējām, taču Karīna mācās sporta un veselības novirzienā. Jaunieši sapratuši, ka jāveido tieši savs SMU, jo tā viņiem būtu jauna pieredze, iespēja apgūt ko nebijušu – produkta ražošanu, tirdzniecību, saziņu ar klientiem. Sliecoties par labu šim izaicinājumam mācību procesa ietvaros, skolēni arī apjautuši, ka iegūtās zināšanas un prakse palīdzēs arī nākotnē.

"No sākuma vēlējāmies ražot ko inovatīvu un jaunu. Ar klasesbiedru radās ideja par personalizētiem spilveniem, kuri būtu spējīgi gan ilgāk noturēt vēsu temperatūru, gan būtu spējīgi atskaņot mūziku, taču sapratām, ka šo ideju būs grūti realizēt. Sapratām, ka ir jārisina kāda problēma, un apjautām, ka varam risināt neērta miega problēmu mašīnās un jebkuros citos izbraukumos ārpus mājas. Skolotājas atbalsts bija nozīmīgs tieši konkrētās idejas tapšanā, jo Gustavs, vēršoties pie ekonomikas skolotājas, tika līdz idejai, ka mūsu produkts būs automašīnu drošības jostas spilveni," stāsta Karīna. Liels atbalsts no skolotājas bijis arī tad, kad jaunieši saskārušies ar neskaidrībām vai nācies uzlabot SMU nianses.

Foto: SMU "SafetySleep"

Bet kā jaunieši nonāca līdz gatavam produktam? "Izveidojām produkta pirmo prototipu – mazu spilventiņu un apvalku, ar kuru to varētu aplikt ap drošības jostu, un nonācām pie secinājumiem par lietām, kuras ir jāuzlabo, – izmēri, šuvuma vietas utt. Gustava ome ir šuvēja un kopīgiem spēkiem ar Gustavu aktīvi strādā pie produktu ražošanas. Kā spilvenu un apvalku pildījumu izvēlējāmies sinteponu. Mūsu produktam ir vajadzīgi "elpojoši" materiāli, lai spilvens neveicinātu svīšanu. Audumi tiek iegūti no šuvējām, izmantojam audumu atgriezumus, kuri šuvējām vairs nav nepieciešami, rezultātā arī ietaupot dabas resursus. Šuvējas piedāvā mums materiālus, un mēs izvēlamies tos, kuri der mūsu produkta ražošanai," pastāsta Karīna. Spilvens ir visai ērts lietošanā – ar uzšūto lipekļu palīdzību to var aplikt automašīnas drošības jostai tā, lai tas būtu bērna plecu augstumā. Kad bērns saguris, atliek vien galvu atbalstīt pret spilventiņu, lai iemigtu.

Šajā laikā, kopš "SafetySleep" kā mācību uzņēmums piedāvā savu produktu iegādei, jaunieši sapratuši, ka komunikācija ar klientu ir viena no būtiskākajām uzņēmuma sastāvdaļām, tāpēc jācenšas būt maksimāli atsaucīgiem un operatīvi jāsniedz atbildes uz klientu jautājumiem. "Klienti ir ļoti atsaucīgi, palīdz veidot izcilu savstarpējo sadarbību, atbalsta mūs un par mūsu veikumu ir tikpat priecīgi, cik mēs paši," gandarīti ir jaunieši.

Trijotnes SMU šogad piedalīsies arī "Junior Achievement Latvia" rīkotajā virtuālajā tirdziņā "Cits bazārs". Jau šobrīd spilveni guvuši lielu atsaucību un tirdziņam paredzētā partija jau rezervēta, taču jaunieši ir optimistiski un saražojuši vēl, lai Ziemassvētku laikā iepriecinātu arī jaunos klientus.

Vairāk par SMU "SafetySleep" vari uzzināt sociālajos tīklos "Facebook" un "Instagram" vai sazinoties, rakstot uz e-pastu safetysleep.smu@gmail.com.