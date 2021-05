Skolēni no Latvijas gūst medaļas Baltijas vācu valodas olimpiādē un Ziemeļvalstu-Baltijas fizikas olimpiādē

Skolēni no Latvijas izcīnījuši godalgotas vietas Baltijas vācu valodas olimpiādē, kas tiešsaistes režīmā norisinājās no 7. līdz 8. maijam, un Ziemeļvalstu-Baltijas fizikas olimpiādē, kas tiešsaistes režīmā norisinājās no 6. līdz 13. maijam

Baltijas vācu valodas olimpiādē pirmo vietu un zelta medaļu izcīnīja Rīgas 40. vidusskolas 11. klases skolniece Anna Zinovjeva, bet trešo vietu un bronzas medaļu – Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas 12. klases skolniece Patrīcija Paula Gaujere. Kopumā olimpiādē Latviju pārstāvēja 10 skolēni, liecina pieejamā informācija Valsts izglītības satura centra mājaslapā.

Ziemaļvalstu-Baltijas fizikas olimpiādē pirmo vietu un zelta medaļu izcīnīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieki Rolands Loptako un Viesturs Spūlis, otro vietu un sudraba medaļu izcīnīja RTU Inženierzinātņu vidusskolas 11. klases skolniece Agata Kuzņecova, savukārt trešo vietu un bronzas medaļu izcīnīja Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieki Edgars Rūdolfs Vītiņš un Artūrs Aizstrauts, kā arī 11. klases skolnieks Roberts Darkevics, RTU Inženierzinātņu vidusskolas 12. klases skolnieks Džonatans Miks Melgalvis, 11. klases skolnieks Ralfs Šuba un 10. klases skolnieks Kristaps Jukša. Kopumā olimpiādē Latviju pārstāvēja 19 skolēni.