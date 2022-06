'Tas nav garlaicīgs priekšmets!' Vidusskolēns Daniils iegūst atzinību starptautiskā olimpiādē ķīmijā

"Es mācībās klātienē esmu ļoti garlaikojies... Reiz desmit minūtēs izpildīju prasīto uzdevumu, un man bija tik garlaicīgi, ka sāku nopietni iedziļināties universitātes līmeņa ķīmijas literatūrā," tā vienā no mūsu sarunām teica Rīgas 10. vidusskolas 11. klases skolēns Daniils Kargins. Šobrīd viņš ar savu pētījumu "Kobalta katalizēta aminoskābju C(sp2 )-H saites funkcionalizēšana ar organiskajiem izocianīdiem" gandrīz 1000 darbu konkurencē ieguvis atzinību starptautiskā olimpiādē "Genius".

Latviju olimpiādē pārstāvēja arī Andris Geduss no Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 11. klases un Sandis Bulduris no Rēzeknes 5. vidusskolas 12. klases.

Ar Daniilu Karginu jau iepazīstinājām plašāk rakstā šeit, kur viņš jau tobrīd, neskatoties uz panākumiem olimpiādēs, bija kritisks pret sevi. Tā ir arī šoreiz: "Es uzskatu, ka varu darīt daudz labāk, varēju pielikt vairāk darba, ko neesmu darījis. Turklāt šajā olimpiādē Latvijai ir bijusi godalgota vieta – Latvijas mērogā mans rezultāts nav tik labs". Bilstu, ka viņš ir kritisks pret sevi, viņš palabo: "Tā ir patiesība. Zinu, ka varēju vairāk."

Patraucējis tas, ka tulkojums angļu valodā pabeigts pēdējā brīdī.

Darba vadītājs: Viņš zina tikpat, cik es, maģistrants

Ņemot vērā attālināto olimpiādes norises formātu, dalībniekiem bija jāiesniedz pieteikums, iekļaujot darba tulkojumu angļu valodā, kā arī video prezentācija. Daniila Kargina sasniegums ir augstākais Baltijas valstu starpā. Jāmin, ka šogad piešķirto apbalvojumu skaits samazinājās, jo īpašs atbalsts tika veltīts Ukrainas skolēniem, kuri arī piedalījās šajā olimpiādē. Daniils Kargins pēc iegūtās atzinības atzīmē, ka ir pateicīgs savam darba vadītājam B.Sc. Chem. Aleksandram Čižikovam par atbalstu un palīdzību pat nakts vidū, kad iesniegšanas termiņš bija ļoti tuvu.

Stāsta darba vadītājs: "Man bija pagrūti strādāt ar Daniilu, jo viņš ir tik gudrs puika, ka viņa zināšanas ķīmijā ir tādā pašā līmenī kā man – es tikko šajā nozarē beidzu maģistrantūru. Līdz ar to – man nāk pretī puisis un grib pierādīt, ka ir gudrāks par vadītāju," mīļi pasmaida Aleksandrs Čižikovs, turpinot: "Nav tā, ka tas traucētu, drīzāk bija interesanti pamanīt, ka ir cilvēki, kas tā dara. Teorijā viņš visu lieliski saprata. Praktiskajā daļā, uzsākot darbu, viņa zināšanas bija, teiksim, uz pieci no desmit, bet jau pēc piecu mēnešu darba tās būtiski uzlabojās. Darbu veicām no pagājušā gada septembra līdz šī gada janvārim pie mums, Organiskās sintēzes institūtā.

Februārī notika Rīgas rajona pirmais zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) posms. Tur Daniils dabūja 1. vietu, tad viņu izvirzīja uz valsts olimpiādi, kur, šķiet, viņš ieguva 69 punktus no 80. Mēs jau gaidījām, ka viņš iegūs kādu vietu, taču tas, ka viņu izvirzīja uz starptautisko olimpiādi, mūs vēl jo vairāk patīkami pārsteidza.

Daniils pagaidām ir izteicies, ka varbūt gribētu strādāt pie mums, un mēs vienmēr esam atvērti tādai sadarbībai. Viņš lieliski izprot savu jomu! Ja gribēs, nāks strādāt pie mums. Man gan ir aizdomas, ka nenāks gan, jo tik gudram cilvēkam ir daudz iespēju atrast studijas un darbu ārzemēs."

Daniils šogad arī Baltijas valstu ķīmijas 28. olimpiādē ieguva 2. vietu.

Skolā ir brīvlaiks, bet šobrīd Daniils gatavojas Starptautiskajai ķīmijas olimpiādei: "Tai vajadzēja noritēt organizētājvalstī Ķīnā, bet, tā kā tur šobrīd ir strikti kovida ierobežojumi, tā notiks attālināti."

Naktī rakstījām smieklīgas molekulas sintēzes shēmu

Ielūkosimies, ko Daniils stāstīja intervijā "Delfi" 2021. gada septembrī.

Viņš jau 8. klasē sapratis, ka gribēs tālāk studēt ķīmiju. Arī 2020. gadā bijušas uzvaras – sudraba medaļa Starptautiskajā ķīmijas olimpiādē, bet zelts – Latvijas Valsts ķīmijas olimpiādē 2020. un 2021. gadā. Savukārt Latvijas atklātajā fizikas olimpiādē – zelta medaļu 2021. gadā.

"Gatavojoties olimpiādei, tikai vienkārši rēķināt uzdevumus ķīmijā nelikās tik interesanti. Tādēļ bija tāds gadījums. Divi naktī, trešdiena, pļāpāju attālināti ar diviem draugiem, un rodas ideja – uzrakstām kaut kādas smieklīgas molekulas sintēzes shēmu. Tā arī izdarām. Jau ir četri naktī. Domājam – varbūt to kaut kā attīstīt? Un uzrakstām uzdevumu par tās molekulas sintēzi. Paiet vēl viena stunda, pieci rītā. Astoņos sākas skola. Ko darīt? Divas stundas gulēt ir sliktāk nekā negulēt nemaz. Bet galva īsti vairs nestrādā, izdomājam uzdevumu aizsūtīt vēl vienam cilvēkam. Viņš paskatās, saka, ka ļoti laba ideja, ar jancīgu humoru šo ķīmijas uzdevumu patiešām ir interesanti risināt. Arī grūti – jūs taču varat izveidot savu olimpiādi! Un mēs tā izdarījām. Tagad rīkosim jau trešo starptautisko olimpiādīti. Pirmajā piedalījās 30 cilvēki, otrā – ap 300. Ir cilvēks, kas mūsu komandā nodarbojas ar reklāmu un meklē sponsorus (pagaidām gan ir bijuši balvā tikai izdrukāti diplomi un "roltoni" – plānojam piesaistīt ko vairāk), viens atbild par tehnisko pusi un es – par uzdevumu rakstīšanu un melnrakstu vākšanu no autoriem. Rakstījām tos maksimāli grūtus un tad atlasījām. Pirmās olimpiādes ideju apspriedām ar skolotāju – teica, ka laba ideja. Pēc pirmās olimpiādes mums prasīja turpinājumu, tādēļ rīkojām vēl vienu, tikai šoreiz ar divām grūtības pakāpēm, jo oriģinālie uzdevumi ir bijuši pārāk grūti vispārējai auditorijai. Daudzi teica – mums ļoti patika, uzdevumi bija interesanti un daļa arī smieklīgi. Es pats mūsu olimpiādes uzdevumus risināju, gaidot starptautiskās olimpiādes rezultātus, – to dēļ biju diezgan nervozs un varēju atslābināties, risinot savus uzdevumus. Šis ir viens no veidiem, kā cilvēkus ieinteresēt ķīmijā, – tas nepavisam nav garlaicīgs priekšmets!

Latvijas, vēlāk arī Starptautiskajai ķīmijas olimpiādei daudz gatavojos, vismaz 10 stundas nedēļā veltīju ķīmijas apgūšanai – lasīju, risināju, skatījos video kanālā "YouTube"...

Cilvēks vai nu mācās, vai nemācās. Ja mācās, vielu apgūsti diezgan ātri. Pagājušajā gadā mācībās klātienē klasē es ļoti garlaikojos... Desmit minūtēs izpildīju prasīto uzdevumu, un man bija tik garlaicīgi, ka sāku nopietni iedziļināties universitātes līmeņa ķīmijas literatūrā. Savukārt šī mācību gada sākumā garlaikojoties fizikā, nolēmu palasīt augstāko matemātiku. Pienāca skolotāja Svetlana (skolotāja Svetlana Šitkina – aut.) un jautāja – vai gribu labāk palasīt par kvantu fiziku? Kāpēc ne? Ļoti pateicos viņai par to. Ļoti interesanta lieta – manī rodas dzirkstele! Mācīšanās man jau kļuvusi par hobiju."

Daniils Kargins arī kritizē kopējo skolu pieeju: "Daudziem nav motivācijas uzzināt ko jaunu, viss tiek darīts, lai nedabūtu sliktu vērtējumu. Piemēram, nereti klasē prasa no manis norakstīt. Tas arī atspoguļo skolu sistēmu, ka mājasdarbu izpilda, lai nedabūtu sodu. Ir labi zināms – vergu darbs ir mazāk efektīvs par darbu, ko dara motivēts cilvēks. Skolu sistēma dažkārt rada vergu darbu... Nesaku par konkrēto skolu – tā ir problēma izglītības sistēmā. Mūsu skolā vēl vairums skolotāju adekvāti domā par mājasdarbu pildīšanu un saprot, ka nav jēgas pildīt 20 uzdevumus. Var pietikt ar vienu. Ja nesapratīsi to, mācīsies un pats pildīsi 20 uzdevumus. Manuprāt, skolai būtu jāveicina vēlme pildīt šos uzdevumus, jo tas ir tas, kas nepieciešams dzīvē, lai ar kaut ko nodarbotos, – jābūt ļoti motivētam cilvēkam."

"Genius" ir salīdzinoši jauna starptautiskā olimpiāde, pirmo reizi tā norisinājās 2011. gadā. Šajā olimpiādē šogad piedalījās skolēni no gandrīz 60 pasaules valstīm. Olimpiādei tika iesūtīti 1609 projekti, 819 no tiem tika pieņemti fināla vērtējumam, savukārt trīs no tiem – Latvijas skolu audzēkņu darbi.