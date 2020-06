Tēt, kā to dara? Vīrietis izveidojis video pamācības bērniem, kas aug bez tēva

Lielāko daļu prasmju, ko bērns apgūst, viņš iemācās no vecākiem. Viņi parasti parāda, kā sasiet kaklasaiti, iesist naglu sienā, izcept pankūkas vai pārbaudīt mašīnai eļļas līmeni, taču ne visiem ir dota iespēja uzaugt tik laimīgā ģimenē. Lai itin visiem bērniem palīdzētu apgūt dažādas svarīgas prasmes, "YouTube" platformā tapis jauns kanāls, kura autors arī daļu bērnības pavadījis bez vecāku rūpēm.

"YouTube" ir platforma, kur klausīties mūziku, skatīties interesantus un izklaidējošus video, kā arī uzzināt – kā konkrētus ikdienas darbus paveikt paša spēkiem. Tieši pie pēdējās minētās kategorijas pieķēries Robs Kenijs, kanāla "Dad, how do I?" ("Tēt, kā to dara?") autors un veidotājs, raksta "Forbes". Kanāla mērķis ir vienkāršā veidā parādīt un pastāstīt, kā veicami dažādi ikdienišķi darbi, piemēram, krekla gludināšana, skūšanās vai caurules attīrīšanas aizdambēšanās gadījumā.

Vīrietis, kuram tik ierastās zināšanas netika paskaidrotas vecāku vārdiem, aprīļa sākumā sācis publicēt vietnē pamācību video, kas sociālajos tīklos guvuši plašu atpazīstamību. Lai gan pamācības ir ļoti praktiskas un noderīgas, vēl īpašākas tās padara paša Roba dzīvesstāsts. Kad puisis bija tikko sasniedzis pusaudža gadus, tēvs no astoņu bērnu ģimenes "bildes" bija pazudis, vēstī "Bored Panda". Savukārt māte ļāva stresam un nolemtībai ņemt virsroku, pievēršoties alkoholam. 14 gadu vecumā Robu apgādībā paņēma viņa vecākais brālis ar sievu, kuri mitinājās pavisam nelielā mājoklī, kas dzīves apstākļus vieglākus nepadarīja.

Savā dzīvē Robs nevēlējās pieļaut tās pašas kļūdas, ko viņa vecāki, vīrietis sacījis "Shattered Magazine". "Mans mērķis dzīvē bija izaudzināt labus cilvēkus. Man nevajadzēja kļūt bagātam vai arī ļoti veiksmīgam kādā jomā," tā Robs. Pēc šāda principa Robs izaudzinājis divas atvases, taču ar to savu tēva lomu nav noslēdzis – šobrīd viņš pievērsies izglītojošu video publicēšanai internetā. Vērts gan uzsvērt, ka materiālos netiek mācīts lasīt vai rēķināt. Tur tiek parādītas prasmes, kuras skolas solā netiek apgūtas.

Acīgākie interneta lietotāji bija pamanījuši Roba kanālu un padalījušies arī ar citiem. Nepilnu divu mēnešu laikā sekotāju skaits sasniedzis divus miljonus, taču lielākais kāpums sācies tieši pēc dažu ierakstu pārpublicēšanas. Roba stāsts un iesāktais projekts izpelnījies daudzu uzslavas un apbrīnu, jo īpaši to, kuri arī auguši bez vecāku gādības.

Lūk, turpinājumā apskatāmi daži publicētie video, taču pašam kanālam vari sekot līdzi šeit.