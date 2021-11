Tēvs pēc cietuma draud atņemt mātei bērnu. Kā nodrošināties pret reālu nolaupīšanas faktu

Kāda mamma satraukusies par faktu, ka no ieslodzījuma vietas tiek atbrīvots viņas bērna tēvs, kuram arīdzan tiek atjaunotas aizgādības tiesības pār bērnu. Jau iepriekš sieviete saņēmusi signālus draudu formā, ka viņai bērns tiks atņemts. Mamma ir nobijusies un taujā pēc padoma, kā viņai pareizāk būtu jārīkojas, lai bērns netiktu nolaupīts, piemēram, izņemot viņu no bērnudārza un aizvedot, kur vien sirds kāro – jo tēvs taču! Juriste mierina sievieti, mudinot vērsties policijā un lūgt piemērot pagaidu aizsardzību, līdz tiesa saka savu gala vārdu šajā situācijā.

Lūk, mammas Kerolainas lūgums pēc palīdzības "Latvijas Vēstneša"(LV) portāla "E konsultāciju" sadaļā: "Labdien! Mana sešus gadus vecā bērna bioloģiskais tēvs divus gadus atradās cietumā, šajā laikā bērns atradās manā un mana jaunā dzīvesbiedra aprūpē. Jāmin, ka šī ir jau trešā reize, kad bērna tēvs nonācis apcietinājumā. Šodien saņēmu informāciju, ka bērna tēvs tiek atbrīvots no ieslodzījuma, viņam tiek atjaunotas aizgādības tiesības. Pastāv riski, ka bērna tēvs mēģinās atņemt man manu bērnu, tostarp izņemt no bērnudārza bez manas ziņas vai izvest no valsts. Jāmin, ka bērna tēva vecāki (kamēr dēls atradies cietumā) jau vairākkārt divu gadu gājumā ir mēģinājuši ar falsificētu iesniegumu palīdzību atņemt man aizgādības tiesības, kas nav izdevies. Ir mēģināts mani nomelnot bērna acīs, izolēt no saskarsmes ar bērnu, bērns ir aizturēts bērna tēva vecāku dzīvesvietā.

Visās reizēs bērns ir atgūts, jāmin, ka bērna aizgādības tiesības ne uz brīdi man nav pārtrauktas. Taču apmelošana turpinās, seko jauni vecvecāku sacerēti iesniegumi tiesībsargājošajām iestādēm (nu jau emocionālajai un fiziskajai vardarbībai pret bērnu pievienojas apsūdzības seksuālā vardarbībā), bērna tēvs, iznākot no cietuma, šodien draud bērnu izņemt no bērnudārza patvaļīgi un aizvest no manis prom, draud manus vecākus "apglabāt dzīvus". Saprotu, ka man aktīvi jārīkojas. Lūdzu sniegt padomus, kāda satura iesniegumi/lūgumi un kādām tiesībsargājošajām iestādēm man jāsniedz. Lūdzu papildus sniegt informāciju saistībā ar bērnudārzu: vai bērna tēvs var patvaļīgi izņemt bērnu no dārziņa, un, ja ne, kādas regulas to nosaka?"

Portālā atbild juriste Inga Rjabčikova: "Katrā ziņā jums vienmēr ir tiesības nekavējoties vērsties tuvākajā Valsts policijas iecirknī ar iesniegumu par bērna bioloģiskā tēva rīcību, jums un jūsu ģimenei izteiktajiem draudiem. Proti, draudu gadījumā jums nekavējoties ir jāsazinās ar policiju un jāizskaidro sava situācija.

Aizliegumu tikties ar savu bērnu tēvam var noteikt tikai tiesa, tātad jums vispirms ir jāvēršas bāriņtiesā pēc dzīvesvietas un tad jāiesniedz prasības pieteikums rajona tiesā (arī pēc savas dzīvesvietas).

Civillikuma 178. pantā ir noteikts: "Ja vecāki dzīvo šķirti, vecāku kopīga aizgādība turpinās. Bērna aprūpi un uzraudzību īsteno tas no vecākiem, pie kura bērns dzīvo.

Jautājumos, kas var būtiski ietekmēt bērna attīstību, vecāki lēmumu pieņem kopīgi. Vecāku domstarpības izšķir bāriņtiesa, ja likumā nav noteikts citādi. Vecāku kopīga aizgādība izbeidzas, kad, pamatojoties uz vecāku vienošanos vai tiesas nolēmumu, tiek nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība."

Tā kā bērna bioloģiskais tēvs draud jums un jūsu ģimenei, tad jums ir tiesības pieprasīt pagaidu aizsardzību. Proti, Civilprocesa 30.5 nodaļā ir noteikta pagaidu aizsardzība pret vardarbību.

Lai jums tiktu piešķirta šī aizsardzība, jāvēršas Valsts policijā, kura sazināsies ar atbildīgo tiesnesi, kas arī lems par pagaidu aizsardzības piešķiršanu jums un jūsu ģimenei.

Pieteikuma veidlapa ir aizpildāma atbilstoši Ministru kabineta Nr. 161 paraugam, kas pieejams šeit.

Savukārt pagaidu aizsardzības līdzekļu uzskatījums ir pieejams Civilprocesa likuma 250.47 pantā. Un tie var būt, piemēram, šādi:

"1) pienākums atbildētājam atstāt mājokli, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, un aizliegums atgriezties un uzturēties tajā;

2) aizliegums atbildētājam atrasties mājoklim, kurā pastāvīgi dzīvo prasītājs, tuvāk par tiesas lēmumā par pagaidu aizsardzību pret vardarbību minēto attālumu;

3) aizliegums atbildētājam uzturēties noteiktās vietās;

4) aizliegums atbildētājam satikties ar prasītāju un uzturēt ar to fizisku vai vizuālu saskari;

5) aizliegums atbildētājam jebkurā veidā sazināties ar prasītāju;

6) aizliegums atbildētājam, izmantojot citu personu starpniecību, organizēt satikšanos vai jebkāda veida sazināšanos ar prasītāju;

7) aizliegums atbildētājam izmantot prasītāja personas datus;

8) citi aizliegumi un pienākumi, kurus tiesa vai tiesnesis noteicis atbildētājam un kuru mērķis ir nodrošināt prasītāja pagaidu aizsardzību pret vardarbību.""