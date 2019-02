Tiesībsargs izsludina radošo konkursu skolēniem

Par godu Bērnu tiesību aizsardzības konvencijas ratificēšanas 30 gadu jubilejai tiesībsargs organizē īpašu konkursu bērniem un jauniešiem. Konkursa galvenais uzdevums ir izstrādāt Bērnu tiesību aizsardzības likumu bērniem un jauniešiem draudzīgā valodā. Konkursa uzvarētāji varēs doties braucienā uz "Ahhaa" centru Tartu, Igaunijā.

Nereti likumi un tiesību normas ir izstrādāti sarežģītā valodā, iekļaujot juridisko terminoloģiju. Taču ir būtiski, lai likumu izprot tā sabiedrības daļa, uz kuru likums attiecas vistiešāk. Kā piemērs ir Bērnu tiesību aizsardzības likums. Bērniem tas būtu jāpārzina, taču šo procesu neveicina valoda, kādā likums ir sagatavots.

Tieši tādēļ tiesībsargs organizē konkursu "Esi radošs – #RadiLikumu!", kura galvenais mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu izpratni par bērna tiesībām Latvijā. Konkursā ietverti divi galvenie uzdevumi: izstrādāt bērniem draudzīgā valodā Bērnu tiesību aizsardzības likuma pantus un vienu no bērna tiesībām atspoguļot arī radošā darbā.

Konkursā var piedalīties 7., 8., 10. un 11. klašu skolēni ar kādu no skolas skolotājiem kā komandas vadītāju. Ir noteiktas divas klašu grupas – 7., 8. un 10., 11. Katrai no tām tiek iedalīti savi likuma panti, kas jāpārveido. Galvenā konkursa balva katrā klašu grupā ir pilnībā apmaksāts brauciens uz "Ahhaa" zinātnes centru Tartu, Igaunijā. Otrās un trešās vietas ieguvēji no katras klašu grupas saņems atzinības rakstus un piemiņas balvas no Latvijas Republikas tiesībsarga. Tāpat tiesībsargs var izvirzīt īpašās veicināšanas balvas, piemēram, atraktīvākajai komandai.

Komandām konkursam jāpiesakās līdz 24. februārim un darbi jāiesūta līdz 7. aprīlim. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 7. maijā un jau 28. maijā uzvarētāju komanda dosies izbaudīt uzvaras augļus.

Konkursa nolikums atrodams šeit. Savukārt komandu dalībai var pieteikt te.

