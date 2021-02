Top jauna grāmata 'Kur es biju, kad es nebiju'

Māksliniecisko ilustrāciju autore Sabīne Baumane un stāstu autore Renāte Bērante iecerējušas izdot pasaku grāmatas bērniem par dzīvi pirms piedzimšanas, bērniņa ienākšanu pasaulē un mirkli, kad jāatvadās. Autores iepazīstina ar "Montes stāstiem" un atklāj, ka stāsti būs ne tikai izzinoši, bet arī dzīvespriecīgi un bērniem viegli uztverami.

"Montes stāsti" ir pasaku sērija bērniem, kuru plānots izdot trīs grāmatās. Grāmatas sniegs iespēju vecākiem izvairīties no neveiklām situācijām, kad bērni uzdevuši dzīves sarežģītus jautājumus. Savukārt bērniem caur iztēli un izklaidi būs iespēja rast atbildes uz vēl nesaprotamo lielajā pasaulē. Šogad plānots mazajiem lasītājiem nodot pirmo "Montes stāsti" pasaku grāmatu "Kur es biju, kad es nebiju", kas sniegs atbildi uz tik ļoti zinātkāro jautājumu par dzīvi pirms piedzimšanas.

Vēlāk plānots izdot arī grāmatu par bērniņa ienākšanu ģimenē un to, kā mammas puncī rodas bērniņš, ko viņš tur dara un kā no turienes var izkļūt. Noslēdzošā "Montes stāsti" pasaka būs atbalsts bērniem mirkļos, kad jāizprot aiziešana no dzīves – kas notiek ar tuviniekiem vai mājdzīvniekiem, kad to vairs nav, kur viņi paliek un vai reiz atkal būs iespēja satikties.

Foto: Publicitātes attēli

Stāstu autore Renāte Bērante atklāj: "Pirmās grāmatas teksts jau ir sagatavots, un šobrīd tas atdzīvojas skaistās mākslinieciskās ainās, lai jau drīzumā mazie lasītāji varētu iepazīt dzīvespriecīgo Montes pasaku tēlu un kopīgi izzināt pasauli. Nākotnē mums ir iecere radīt vietu jaunajām ģimenēm, kur mazie lasītāji varēs sastapt ikvienu tēlu no Montes pasaku grāmatām. Tā būs "Montes māja", kurā dzīvos leļļu teātris pašiem mazākajiem."

Grāmatu autores šobrīd piedalās kolektīvajā ieguldījumu platformā "Projektu banka", kurā ikvienam ir iespēja ieguldīt tajā, ko vēlas redzēt augam. "Projektu banka" mājaslapā ikviens var ieguldīt sev vēlamu summu, pretī saņemot kādu labumu, piemēram, pasaku grāmatu, vēl pirms tās nonākšanas tirdzniecībā.

Foto: Publicitātes foto

"Dalība "Projektu banka" platformā un atbalsts, ko saņemam no līdzcilvēkiem, mums sniegs iespēju ieceres mērķi sasniegt daudz ātrāk. Priecājamies, ka ir šāda platforma, kur jaunie vecāki un citi atbalstītāji mūsu projektu var atbalstīt nevis ziedojot, bet saņemot sev vēlamo pateicību no mums. Ticam, ka "Montes stāsti" dzīvos vairākās paaudzēs un Monte būs uzticamais draugs kā mazajiem ķipariem, tā arī vecākiem," uzsver Sabīne Baumane, grāmatas mākslinieciskā autore.