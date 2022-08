Uzzināt vairāk par meteorītiem, zivīm un putniem. Ko skolēniem piedāvā Dabas muzejs

Jaunajā mācību gadā Dabas muzejs aicina apmeklēt apjaunotās ekspozīcijas, izzināt Latvijas dabu un mācīties ar pietāti izturēties pret tās vērtībām.

Latvijas Nacionālais dabas muzejs mācību gadu iesāks ar jaunām un papildinātām ekspozīcijām. Pēc restaurācijas atvērta pasaules dzīvnieku zāle, kurā skatāmi dzīvnieki no visiem zooģeogrāfiskajiem apgabaliem: Etiopijas, Indomalajas, Neotropikas, Austrālijas un Holarktikas. Ekspozīcijā redzams sauszemes augstākais zīdītājs – žirafe, ātrākais skrējējs – gepards, lielākais kaķu dzimtas pārstāvis – tīģeris, viens no retajiem olas dējošajiem zīdītājiem – ehidna, kā arī daudzi citi eksotiskie dzīvnieki. Zīdītājiem un pasaules lielākajam putnam – Āfrikas strausam ir pievienojušies arī rāpuļi, tai skaitā īpatnējā ķirzaka – apkakles agāma, ziņo Polīna Šķiņķe, Latvijas Nacionālais dabas muzeja pārstāve.

Savukārt jaunajā Latvijas zīdītājdzīvnieku ekspozīcijā pirmo reizi skatāms zeltainais šakālis, bet labāk pazīstamos zvērus, piemēram, stirnas un meža cūkas var aplūkot ziemas un vasaras kažokā.

Lai pievērstu uzmanību jaunumiem arī citās ekspozīcijās, no 1. septembra ģimenēm ar bērniem pieejama uzdevumu trasīte "Atklāj Dabas muzeju no jauna", kurā ar uzdevumu palīdzību mazākie apmeklētāji uzzinās arī par meteorītiem, zivīm Baltijas jūrā un dažādajām putnu balsīm. Ceturtdien, Zinību dienā, no pulksten 12 līdz 16 zooloģijas ekspozīcijās būs iespēja krāsot Latvijas putnu kartiņas, likt koka putnu puzles un darboties ar putnu alfabētu.

Skolu pedagogi aicināti pieteikt ekskursijas un nodarbības par dabas tēmām dažādām vecuma grupām, kā arī meklēt Dabas muzeja piedāvājumu "Skolas soma". Rudenī turpināsies arī dabaszinību konkurss 5.-7. klašu skolēniem "Cielavas gudrības".