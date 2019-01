Vāc ziedojumus, lai palīdzētu bērniem Kenijā uzcelt skolu

2012. gadā saujiņa latviešu uzsāka iniciatīvu "Gaismas bērni" ar mērķi palīdzēt mācītājam Timotejam Nungesam no Moisbridžas Kenijā uzturēt bāreņus, kurus viņš uzņēma savā ģimenē. Pāris gadus vēlāk radās ideja uzcelt internātskolu Kenijā, lai mācītāja audžubērni kopā ar citiem bērniem varētu iegūt kvalitatīvu izglītību, kurā tiktu atbalstīta katra bērna individuālo talantu izkopšana.

Āfriku uzskata par nabadzīgāko kontinentu uz zemes, kas, protams, ir diskutabls temats, bet nenoliedzams ir fakts, ka gandrīz katra otrā persona Āfrikā dzīvo zem nabadzības sliekšņa. Nabadzība vissmagāk skar sievietes un bērnus, bez tam nabadzība ir cieši saistīta ar izglītības līmeni, jo tiem, kas nespēj lasīt un rakstīt, ir maz iespēju iegūt kvalificētu darbu un iztiku.

Projekta ideja izauga no sirsnīgas draudzības starp ģimenēm no Valmieras un mācītāju Timoteju Nungesu, kurš kalpo par mācītāju Kenijas pilsētā Moisbridžā, ar sievu Feitu. Sākotnēji Valmierieši sūtīja ziedojumus, lai Timotejs un Feita varētu uzturēt bērnus, kurus uzņēma savā ģimenē. Pēc kāda laika mācītājam radās ideja par privātskolas izveidi, kurā mācītāja audžubērni un citi bērni no ielām varētu iegūt izglītību.

Āfrikā ir daudz vecāku pamestu bērnu, kuri dzīvo uz ielām. Šī skola, kura tiktu uzcelta par ziedojumiem, kalpotu kā internātskola, kura uzņemtu bērnus no ielas. Skolā tiktu uzņemti arī turīgu ģimeņu bērni, kuru vecāki ir spējīgi maksāt par izglītību, un par šiem līdzekļiem tiktu uzturēti tie bērni, kuriem nav iespējas maksāt par izglītību. Jāatzīmē, ka izglītība Kenijā oficiāli ir bezmaksas, bet reālā situācija tam neatbilst, tāpēc daudziem nav iespējas iegūt pat pamatizglītību. Ir sperts pirmais solis jaunās skolas izveidei – daļa no mācītāja audžubērniem uzsākuši mājmācību procesu kāda brīnišķīga skolotāja vadībā, un tas ir radījis interesi vietējo iedzīvotāju vidū. Timotejs ir pat saņēmis lūgumus no vietējiem vecākiem par viņu bērnu uzņemšanu skolā.

Lai šis kalpošanas darbs paplašinātos, ir nepieciešami ziedojumi, ar kuru palīdzību Moisbridžā tiktu uzcelta internātskola. Tas būtu mazs solis Āfrikas kontekstā, bet milzīgs solis katram no iesaistītajiem bērniem, jo tas dotu viņiem cerību paveikt "lielas lietas" nākotnē, neskatoties uz savu pagātni un piedzīvoto.

Projekta iniciatori aicina ikvienu, kam ir sirdī vēlme palīdzēt bāreņiem Kenijā, ziedot projektam. Visi saņemtie ziedojumi tiek pārsūtīti mācītājam Timotejam, kurš saņemto naudu iegulda skolas celtniecībā un organizē darbu Kenijā. Vairāk informācijas varat meklēt mājaslapā, kā arī vairāk par projektu var uzzināt sociālajos tīklos "Facebook" un "Draugiem.lv."