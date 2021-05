Vasaras brīvlaiks klāt – kā bērniem nepiedzīvot kiberhuligānismu

Ilgi gaidītais skolēnu brīvlaiks ir klāt. Bērnu un jauniešu prātus priecē garās brīvdienas, tāpēc nereti par ikdienā bieži pārrunātām, svarīgām tēmām iespējams piemirst. Tas var novest pie nevēlamām sekām, tādēļ "Samsung" kampaņas "Skolēna digitālais IQ" eksperti atgādina skolotājiem un vecākiem pirms bērnu došanās vasaras aktivitātēs pārrunāt digitālās drošības un ierīču lietošanas jautājumus.

"Šogad vairāk nekā citus gadus skolēni ar lielu degsmi gaida vasaru, jo tā nāk ne vien ar pienākumu mazināšanos, bet, iespējams u n cerams, arī ar lielāku iespēju satikt draugus klātienē. Ja ierastajā ikdienā jaunieši ļoti daudz laika pavada kopā ar vienaudžiem skolā vai ārpus stundu interešu izglītības aktivitātēs, tad šogad tas viss ir bijis liegts, pārceļoties uz digitālo vidi. Tāpat kā pirms vasaras brīvlaika ar bērniem pārrunā drošas uzvedības principus ūdens tuvumā, jāpārrunā arī digitālās drošības jautājumi, jo būtu veltīgi cerēt, ka bērni pavisam noliks malā ierīces, lai baudītu vasaras priekus,'' stāsta kampaņas "Skolēna digitālais IQ" vadītāja Baltijā Egle Tamelīte.

Vasarai piestāv pozitīvisms! Cīnies pret kibermobingu un kiberhuligānismu

Ja agrāk morālā vardarbība notika tiešu kontaktu ceļā un to bija vieglāk pamanīt, tad, līdz ar interneta iespēju paplašināšanos, diemžēl paplašinās arī pāridarītāju iespējas un upuris ir sasniedzams jebkur un jebkurā laikā. Pārrunājiet ar bērniem, ka uzrakstītais spēj sāpināt tikpat ļoti kā pateiktais, un veiciniet iejušanos citu cilvēku lomā, runājot par sajūtām vardarbīgos brīžos.

Aiciniet bērnus rūpīgi pārdomāt saturu, kas tiek publicēts sociālajos tīklos, lai neveicinātu liekus pārpratumus un neizraisītu negribētu, agresīvu reakciju. Mācību laikā skolēni tiek aicināti ziņot par gadījumiem, ja tiek novērota kāda cita apcelšana gan klātienē, gan digitālajā vidē. Vasarā, kad skolotājs kā uzticības persona bērniem ir mazāk sasniedzams, iedrošiniet bērnu stāstīt vecākiem vai kādam citam pieaugušajam par novērotajām vardarbīgām un agresīvām darbībām internetā.

Foto: Shutterstock

Lai vasara paietu bez asarām, uzmani ierīces no karstuma un ūdens!

Neviena vasaras piedzīvojumu sarakstā nav iekļauta savu viedierīču sabojāšana, tādēļ jāievēro elementāras piesardzības normas – atvēsinošos dzērienus turēt atstatus no ierīcēm, neatstāt ierīces karstumā (piemēram, tiešos saules staros vai automašīnā) un īpašu piesardzību ievērot ūdens tuvumā. Telefoniem, kuri nav ūdensizturīgi, izvēlieties ūdens drošus maciņus un, atpūšoties pludmalē, pasargājiet savas viedierīces no smiltīm. Tās var nonākt ierīču korpusos un sabojāt svarīgas funkcijas.

"Informācijas zagļi" neguļ arī vasarā! Sargi savus datus!

Dodoties dažādos izbraucienos un garākās brīvdienās, rodas vēlme dalīties ar saviem piedzīvojumiem arī sociālajos tīklos. Neskatoties uz to, cik drošā vidē mēs šķietami atrodamies, vienmēr var gadīties kāds, kurš mūsu datus pārtver un izmanto ļaunprātīgi. Pārliecinieties, ka bērna sociālo tīklu kontos neparādās pārāk daudz privātas informācijas. Pārrunājiet, ka tādi dati kā adrese, dienas plāns, konkrēts brīvdienu mērķis un uzturēšanās ilgums var veicināt ļaunprātīgas darbības, izmantojot gan zināšanas par to, kur jūs atradīsieties, gan zināšanas par to, cik ilgi nebūsiet mājās.

Dzīvo abpus ekrāniem!

Ne visiem bērniem vienaudži dzīvo tuvumā un ir iespēja vasaras laikā socializēties ar draugiem klātienē. Šajos gadījumos kontaktu uzturēšanai nāk talkā digitālie risinājumi. Komunikācija ar vienaudžiem ir ļoti ieteicama, lai mazinātu vientulības un depresijas riskus. Tomēr jāatceras par līdzsvaru un jāatgādina bērniem, ka jāizbauda labais laiks un aktivitātes ārā. Mudiniet bērnus un jauniešus ļaut vaļu iztēlei un izdomāt veidus, kā izbaudīt vasaras sniegtās iespējas.