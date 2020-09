VBTAI no šodienas rīko akciju 'Uzticības tālrunis tēviem'

Septembra otrajā svētdienā Latvijā tradicionāli tiek atzīmēta Tēva diena. Šogad to svin 13. septembrī, tādēļ Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 (UT) no 11. līdz 15. septembrim rīko akciju "Uzticības tālrunis tēviem", informē inspekcijā.

Šogad akcija notiek vienlaikus un sasaistē ar Labklājības ministrijas rīkoto komunikācijas kampaņu #tētisvar, kas tiks atklāta 11. septembrī plkst. 11.00 ISSP galerijā Berga Bazārā, Marijas ielā 13 k-3. Kampaņas atklāšanas pasākumā piedalīsies labklājības ministre Ramona Petraviča, VBTAI priekšnieks Jānis Ābele un biedrības "Tēvi" pārstāvis Lauris Bokišs.

"Tēva loma ģimenē pakāpeniski ir mainījusies, vīriešiem arvien aktīvāk iesaistoties bērnu audzināšanā un aprūpē. Šodien nevienu vairs nepārsteidz tētis, kurš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu, dodas uz vecāku sapulcēm vai pastaigājas ar bērnu ratiņiem – tā ir ikdiena. Sabiedrība saprot, ka bērnam ir nepieciešama gan mātes, gan tēva pastāvīga klātbūtne, jo no abiem vecākiem bērns paņem savai tālākajai dzīvei nepieciešamās zināšanas un iemaņas. Tajā pašā laikā tēviem bieži vien ir grūtāk lūgt palīdzību un atbalstu, jo vīrietim taču jābūt stipram un jātiek ar visu galā pašam. Tieši tādēļ mūsu Uzticības tālrunis 116111 šajā laikā īpaši aicina zvanīt tēvus, lai konsultētos par bērnu audzināšanu, savstarpējām attiecībām, vecumposmu īpatnībām un daudziem citiem jautājumiem," uzsver Jānis Ābele.

UT akciju aizsāks ētera personība un tēvs Māris Grigalis, kurš gaidīs zvanus 11. septembrī no pulksten 14 līdz 16. 14. septembrī no pulksten 11 līdz 14 konsultācijas sniegs VBTAI Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta vecākais inspektors Aleksejs Makuševs, bet 15. septembrī no pulksten 14 līdz 17 būs iespēja uzdot jautājumus zvērinātai advokātei Dacei Jenavai (specializācija civiltiesībās un pieredze ģimenes mediācijā). Pārējā laikā uz zvaniem visu diennakti atbild profesionāli psihologi.

Akcijas laikā tēvi ir īpaši aicināti zvanīt UT speciālistiem un saņemt profesionālas psiholoģiskās konsultācijas un atbalstu jautājumos saistībā ar bērniem, pārrunājot dažādas iespējami aktuālas tēmas – bērnu un vecāku savstarpējās attiecības un konfliktu risināšanas iespējas, bērnu attiecības ar vienaudžiem, skolotājiem utt., kā arī dažādus bērna drošības aspektus internetā. Tieši tāpat tēvus var interesēt jautājumi par bērnu attīstības fiziskajiem, garīgajiem un emocionālajiem aspektiem, rīcība gadījumā, ja bērns ir cietis no fiziskas, emocionālas vai seksuālas vardarbības, dažādas bērna emocionālās problēmas, kā arī bērna pozitīvās disciplinēšanas metodes un rīcības stratēģijas.

Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis 116111 strādā visu diennakti un ir bezmaksas tālruņa līnija, zvanot gan no fiksētā, gan mobilā telefona.