'Visgrūtākais – rīts pēc agonijā nopirktām biļetēm'. Kā sieviete ar bērniem aizbēga no Krievijas

* Pats grūtākais – rīts pēc agonijā nopirktām biļetēm.

Histērija – izvediet mani no šejienes jebkādā veidā, es citādi tūlīt pat nomiršu no bailēm.

Pamodos un pilnā nopietnībā centos atcerēties – uz kādu gan valsti es lidoju? Turciju? Azerbaidžānu? Kazahstānu? Es biju gatava braukt uz jebkuru, kur ir iespēja atrast biļetes ne par visas pasaules naudu.

Vajadzēja rīkoties. Darīt daudz-daudz-daaaauuudzko.

Taču ķermenis pretojās – bija smags, sāpēja muskuļi – kā maiss un kā ķīselis.

Ceļu pa dzimto rajonu, ko citkārt mēroju astoņās minūtēs, braucu pusotru stundu. Nezinu, kāpēc. Aizbraucu ne tur. Pagriezos ne tur. Nesapratu, kā apstājos un novietoju automašīnu, apbraucu apli. Kad nonācu galā, nespēju izkāpt no mašīnas. Atlaidu krēslu, saritinājos kamolā, ieslēdzu sildītāju uz maksimālo un ļāvos asarām. Raudāju tā, kā vairs negribētu.

Baidos.

Foto: Privātais arhīvs

Gribējās nomirt turpat uz vietas.

Bet vajadzēja piecelties un iet.

Palīdzēja Tjoma. Viņš vienkārši kaut ko uzrakstīja.

Principā es varēju kaut ko darīt, tikai kontaktējos ar kādu.

Pat ja ne jūsu sirsniņas "storijos".

Ja ne jūsu – "kā tev ir, Marjana?"

Tad es to nevarētu.

* Kā bērni?

Rojs ļoti daudz raud. Vai guļ. Dusmojas, raud un atkal guļ.

Jura mīļojas vai ļoti dusmojas uz mani mazākā iemesla pēc. Visu laiku prasa masāžu.

Lukjans ir mega maigs un rūpīgs, tas izkatās pēc trauksmes paveida.

Demjans it kā ir normā. Tikai... sapnī prasa krūti.

* Ko es paņēmu līdzi?

Mīļākās drēbes. Higiēnas preces un zāles.

Mājas sajūtu – pāris svečturus, Aņas granātābolu zīmējumu uz zīda, kas vēl Luča dzemdībās bija izkarināts, pēc tam sekoja līdzi pirmajā un otrajā dzīvoklī, aromterapijas lampu, kura ir ar mani kopš [vīra] Serjožas nāves, aromterapijas lampas. Iras sāls, ko viņa atsūtīja uz Jauno gadu.

Naktslampiņu no Maijas.

Geštaltus – pāris sejas maskas un vannas piedevas. Tās var nopirkt jebkur, bet šī bija dāvana rūpēs par mani. Luča grāmatu, ko mēs tagad lasām.

Dokumentus un visu tehniku – datoru, telefonus un lādētājus, bērnu vecās planšetes, elektronisko grāmatiņu un... mikrofonu podkāstiem.

Atbalstu – Nārnijas augus (par Nārniju viņa sauc savu rimto vietu laukos, tulk.), rozā flamingo, kafijas vārāmo no Ļizas, vecmāmiņas kreklu un šalli, un visas viņas rotaslietas.

Cieto disku no Serjožas diska – tur ir visas manas dzīves, kas bija līdz šai dzīvei, fotogrāfijas.

Akmeņus – no temaskala (no Meksikas, kā dzimšanas simbols), no terapijas, simbolisks mājas sardziņa akmens, akmeni no traumas un no Maijas.

Nākotnes priekšmetus – rebozo, svečturi – nāves figūru, pierakstus no mācībām par traumu.