Vitamīni un aktīvā atpūta – enerģijas lādiņš skolēnu brīvlaikā

Tik daudzās mājās gaidītais skolēnu brīvlaiks beidzot ir klāt! Brīvdienu rīti ir lieliska iespēja kārtīgi izgulēties, taču ko darīt pārējā laikā, lai atjaunotu paputējušos enerģijas krājumus?

Sēdēšana pie televizora ar čipsu paku nebūs labākais veids, kā atjaunot enerģijas krājumus, atgādina "Euroaptieka" farmaceite Ieva Zvagule un iesaka veselīgākas alternatīvas. "Gan lieli, gan mazi jūt, ka pavasarī enerģijas rezerves ir izsmeltas. Tomēr, vāļājoties uz dīvāna, spēkus atgūt neizdosies. Daudz vērtīgāk ir ieturēt sabalansētas maltītes, lai atjaunotu vitamīnu un mikroelementu rezerves, un pavadīt laiku visai ģimenei kopā aktīvā atpūtā vai pastaigās svaigā gaisā, kas nodrošinās fiziskas aktivitātes un skābekļa pieplūdumu organismam, veicinās labāku miegu un līdz ar to pilnvērtīgu atpūtu," stāsta Ieva Zvagule.

Čipsu vietā dārzeņu uzkodas

Ja bērnam ir grūtības aizmigt, viņš niķojas vai jūtas pastāvīgi noguris, viņam ir sausa āda vai plaisā lūpu kaktiņi, tās ir pazīmes, ka organismam trūkst kādu vitamīnu, uzsver farmaceite. "Pavasarī vairumam bērnu, tāpat kā pieaugušo, ir vajadzīgi papildu vitamīni, tomēr daudz kas atkarīgs no ikdienas uztura. Ja ēdienkartē ir gana daudz svaigu dārzeņu un augļu, kā arī diedzētu sēkliņu, papildu vitamīnus vajadzēs mazāk. Lai gan pagrabā un veikalu plauktos noturēti dārzeņi ir nedaudz zaudējuši savu uzturvērtību, vairākiem augļiem, piemēram, citrusaugļiem, šobrīd ir visīstākā sezona," atgādina Zvagule.

Vitamīnus bērnam vajadzētu dot tikai pēc konsultācijas ar ģimenes ārstu, pediatru vai farmaceitu, jo piedāvāto vitamīnu klāsts ir ļoti plašs. Tomēr vairumam bērnu ir vajadzīgs D vitamīns, un arī imunitātes stiprināšana joprojām ir aktuāla, jo slimošanas sezona diemžēl vēl nav beigusies.

Dīvāna vietā pastaiga

Svaigs gaiss, kustības un jautra kompānija ir lieliska kombinācija labam garastāvoklim un būtisks priekšnosacījums veselības uzturēšanai kā lieliem, tā maziem. Fiziskas aktivitātes stiprina sirds un asinsvadu sistēmu, palīdz kontrolēt svaru, veicina laimes hormonu – endorfīnu – izdalīšanos un uzlabo miega kvalitāti. Kustības svaigā gaisā nebūt nav tikai vasarai piemērota nodarbe. Galvenais ir izvēlēties atbilstošu apģērbu un apavus, un tad var gan izbaudīt pēdējos ziemas priekus, gan doties garās pastaigās vai apceļot kādu Latvijas vietu, kur agrāk neesat bijuši.

Telefona vietā sarunas aci pret aci

Labi izgulēties ir ļoti svarīgi, turklāt uzmanība jāpievērš gan miega stundu daudzumam, gan kvalitātei. ASV Miega medicīnas centrs rekomendē skolēniem no sešu līdz 12 gadu vecumam gulēt deviņas līdz 12 stundas, bet pusaudžiem no 13 gadu vecuma un pieaugušajiem miegam būtu jāatvēl astoņas līdz 10 stundas dienā. Savukārt to, cik stundas dienā jāguļ jaunākiem bērniem, lasi šajā rakstā.

Miega trūkums nelabvēlīgi ietekmē gan skolēnu sekmju līmeni, gan pieaugušo darba spējas. "Bērni daudz laika pavada elektronisko ierīču ekrānos, īpaši vakaros. No šī ieraduma labāk būtu atteikties, jo miegam, tāpat kā jebkurai citai nodarbei, ir jānoskaņojas un jāsagatavojas. Labāk parunāties ar vecākiem par to, kā katram pa dienu ir gājis – būs gan vairāk prieka, gan labāks miegs!" iesaka farmaceite.

