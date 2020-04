VUGD aicina bērnus piedalīties konkursā 'Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!'

No 2. līdz 13. aprīlim norisināsies Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) organizētais konkurss "Mans brīvais laiks – saturīgi pavadīts laiks!", kura galvenais mērķis ir papildināt bērnu zināšanas par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas gadījumos, informē VUGD.

Konkursā VUGD aicina piedalīties bērnus no četru līdz 14 gadu vecumam, kuru uzdevums ir:

bērniem 4–6 gadu vecumā jāuzzīmē zīmējums par tēmu "Sveiciens ugunsdzēsējam glābējam!". Šogad 17. maijā Ugunsdzēsībai Latvijā aprit 155 gadi, tā kā šī ir lieliska iespēja ugunsdzēsējus glābējus apsveikt profesionālajos svētkos;

bērniem 7–14 gadu vecumā jāizpilda tests par ugunsdrošību tiešsaistē – vecumā grupās 7–10 gadi un 11–14 gadi.

Nofotografēts radošais darbs bērna vecākam vai aizbildnim līdz 13. aprīlim jāsūta uz e-pastu prese@vugd.gov.lv ar norādi "VUGD konkursam", norādot bērna vārdu, uzvārdu, vecumu un kontakttālruni, bet bērniem no septiņu līdz 14 gadu vecumam jāizpilda attiecīgās vecuma grupas tests par ugunsdrošību tiešsaistē, testā norādot informāciju par savu vārdu, uzvārdu, vecumu un kontakttālruni.

Jaunākajā vecuma grupā tiks apbalvoti trīs labāko darbu autori, kuri katrs balvās saņems dūmu detektoru un piecas ieejas kartes, lai kopā ar ģimeni apmeklētu Latvijas Ugunsdzēsības muzeju, kā arī suvenīrus no VUGD. Savukārt vecuma grupās no septiņiem līdz 10 un no 11 līdz 14 gadiem, katrā vecuma grupā tiks izlozēti trīs uzvarētāji no tiem, kuri iesūtījuši pareizās atbildes. Arī šie seši dalībnieki katrs balvās saņems dūmu detektoru un piecas ieejas kartes, lai kopā ar ģimeni apmeklētu Latvijas Ugunsdzēsības muzeju, kā arī suvenīrus no VUGD. Latvijas Ugunsdzēsības muzeju būs iespējams apmeklēt tad, kad valstī būs beigusies ārkārtējā situācija.

Ar godalgoto darbu autoriem un izlozē laimējušiem dalībniekiem VUGD sazināsies personīgi, lai vienotos par balvu saņemšanu. Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti arī VUGD sociālo tīklu kontos.

Piedalies konkursā, pārbaudi savas zināšanas par ugunsdrošību un rīcību ārkārtas situācijās un laimē noderīgas balvas!

Plašāk par konkursa nosacījumiem skatiet VUGD mājaslapā šeit.

Testi pieejami šeit: