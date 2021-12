Dziedi līdzi! Ko klausīties Ziemassvētku gaidīšanas laikā?

Ideāla Ziemassvētku melodiju saraksta sagatavošana ir viena no vissvarīgākajām svētku sezonas sastāvdaļām. Tā kā ir ne tikai jāpaspēj iegādāties dāvanas un jāizdekorē māja, atvēlot laiku vēl citiem svarīgiem darbiņiem, vēlamies kaut nedaudz tev atvieglot svētku laiku! Piedāvājam iepazīties ar melodiju sarakstu, kuras dziedāt visiem kopā ne tikai pie Ziemassvētku eglītes un mājas rotāšanas laikā, bet arī svētku vakariņu gatavošanas vai dāvanu saiņošanas procesā.

Lai nebūtu šaubas par to, ka, iespējams, kāds no viesiem tradicionālās Ziemassvētku dziesmas, ko labi pazīst visā pasaulē, īsti līdz galam nezina, tad vispirms piedāvājam mums visiem labi zināmās latviešu komponistu radītās dziesmas.









Savukārt šajā sarakstā piedāvājam dziesmas, kuras ir populāras it visā pasaulē, proti, kas Ziemassvētku laikā šķietami skan it visur: tirdzniecības centros, filmās, garām braucošajās mašīnās, tēju namiņos un pat nez no kurienes arīdzan mūsu galvās! Atliek vien dungot līdzi.



Tomēr, ja šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā vēlies klausīties ko līdz šim nedzirdētu, tad, lūk, pienācis laiks atjaunot sarakstu! Klāt jaunas svētku dziesmas – sākot ar daudziem nedzirdētiem skaņdarbiem no pašas Ziemassvētku karalienes Meraijas Kerijas.

Pavisam "svaiga" ir arī šajā decembrī iznākusī Eda Šīrana un Eltona Džona dziesma "Merry Christmas".

Arīdzan Teilore Svifta ir plašākai publikai atrādījusi sava 2019. gada svētku hita "Christmas Tree Farm" jauno versiju.

Un, protams, Ziemassvētku dziesmu saraksts nav iedomājams bez jaunākās Maikla Bublē dziesmas "The Christmas Sweater".

Lai dziesmām bagāti Ziemassvētki jūsmājās!