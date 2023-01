Piecas situācijas, kādās bez sirdsapziņas pārmetumiem drīkst iesākto pamest pusratā

Kopš bērnības mēs dzirdam, ka pamest iesākto ir slikti, jo tas taču vēsta par vāju raksturu un nepastāvību. Vienlaikus ir jāuzsver, ka prasme laikus apstāties ir spēcīgas personības rādītājs. Jaunā gada sākums daudziem cilvēkiem mēdz būt atskaites punkts, kad sākt īstenot kādu apņemšanos. Gadās, ka apņemšanās visai ātri izčākst, un tad var sekot vainas vai pat kauna sajūta, ka neesi spējis iet līdz galam. Lūk, zemāk iepazīsties ar pieciem piemēriem, kad pamest iesākto ir ne tikai iespējams, bet pat vajadzīgs!

Kā portālā "Psychology Today" norāda psihoterapeite Emija Morīna, grāmatas "13 lietas, kuras nekad nedara psihiski veseli cilvēki" autore, cilvēki, kuri nenoved lietas līdz galam, bieži piedzīvo vainas sajūtu un kautrējas tajā atzīties. Tomēr patiesībā nevēlēšanās pieķerties neperspektīviem mērķiem atšķir psiholoģiski elastīgus cilvēkus no vājiem. Speciāliste skaidro situācijas, kad bez liekiem sirdsapziņas pārmetumiem cilvēks drīkst pamest iesākto.

Kad tavi mērķi ir mainījušies

Tu audz un tiecies kļūt labāks, bet tas savukārt nozīmē, ka tavas prioritātes un mērķi mainās. Jauni uzdevumi prasa jaunas darbības, tāpēc dažreiz nākas mainīt arī darbības sfēru vai ieradumus, lai atrastu brīvu laiku, vietu un enerģiju kaut kam jaunam. Atkarībā no tā, kā tu mainies, mainās arī tavi iepriekšējie mērķi. Tomēr nevajadzētu pamest iesākto pārāk bieži. Labāk paanalizēt pašreizējās prioritātes un pacensties tām pielāgot arī iepriekšējos mērķus.

Kad tas, ko dari, ir pretrunā ar tavām vērtībām

Dažreiz, lai sasniegtu paaugstinājumu darbā vai gūtu jebkurus citus panākumus, tev nākas darīt to, ko tu uzskati par nepareizu. Tas, kurš nav pārliecināts par sevi, pakļaujas spiedienam un dara to, ko no viņa prasa priekšniecība vai apstākļi. Vienlaikus viņi mokās, pārdzīvo un sūdzas par pasaules netaisnību. Veselas, nobriedušas personības turpretim zina, ka patiesi veiksmīga dzīve ir iespējama tikai tad, ja dzīvo harmonijā pats ar sevi un nerīkojies pretēji saviem principiem nolūkā gūt kādu labumu.

Morīna atgādina: fanātiska tiekšanās iepretim mērķim nereti piespiež pārskatīt savas dzīves prioritātes.

Viņa arī akcentē, ka noteikti ir vērts kaut ko mainīt, ja, piemēram, darbs atņem pārāk daudz laika un spēka, ja nespēj veltīt pietiekami daudz uzmanības ģimenei un hobijiem, nepamani jaunas iespējas un nerūpējies par savu veselību. Par zemu nenovērtē to, kas tev patiesi ir svarīgs, lai pierādītu sev vai citiem, ka neesi palicis pusceļā.

Kad rezultāts, lai sasniegtu mērķi, nav iztērēto pūliņu vērts

Viena no spēcīgas personības pazīmēm – jautājums pašam sev: vai mērķis attaisno līdzekļus? Garā stipri cilvēki nekautrējas atzīties, ka pārtrauc dalību projektā tāpēc, ka ir pārvērtējuši savus spēkus un iecerētā realizēšanai ir nepieciešami pārāk daudz resursu.

Iespējams, esi iecerējis nedaudz notievēt vai nopelnīt par 100 eiro vairāk katru mēnesi, nekā iepriekš. Kamēr to visu plānoji, viss izskatījās vienkārši. Tomēr, kad sāki virzīties iepretim mērķim, noskaidrojās, ka pastāv virkne ierobežojumu un grūtību. Ja krīti bezsamaņā no izsalkuma sajūtas, ko tev nodara izvēlētā diēta, vai pastāvīgi neizgulies, jo tev taču ir papildu darbi, lai nopelnītu vairāk, iespējams, ir vērts atteikties no iecerētajiem plāniem.

Kad esi nonācis sarežģītā situācijā

Sliktāk par to, ka būsi uz grimstoša kuģa, var būt tikai tas, ka vēl joprojām atrodies uz borta un gaidi, kad kuģis nogrims. Ja lietas rit ne pārāk labi, ir vērts tās pārtraukt vēl līdz brīdim, kad situācija var nonākt bezizejā.

Atzīt savas kļūdas ir grūti, uz to ir spējīgi tikai stipri cilvēki, norāda Morīna.

Iespējams, tu esi ieguldījis visu naudu nerentablā biznesā vai izniekojis simtiem stundu projektam, kas izrādījies neperspektīvs. Tomēr ir bezjēdzīgi atkārtot sev: "Esmu ieguldījis pārāk daudz, lai visu pamestu." Jo ātrāk tu pārstāsi tērēt laiku un naudu pa tukšo, jo mazāk zaudēsi! Tas attiecas gan uz darba lietām, gan attiecībām.

Kad zaudējumi pārsniedz rezultātus

Stipri cilvēki izskaitļo riskus, kas saistīti ar mērķu sasniegšanu. Viņi seko izdevumiem un dodas prom, tiklīdz izdevumi pārsniedz ienākumus. Tas darbojas ne tikai karjeras lietās. Ja esi ieguldījis attiecībās daudz vairāk (draudzīgās vai mīlošās), nekā saņem pretī, aizdomājies, vai tās tev vispār ir vajadzīgas?! Bet ja virzīšanās uz mērķi atņem arī veselību, naudu un attiecības, tas ir jāpārskata.

Kā nolemt, ka pametīsi iesākto

Tāds lēmums nav viegls. To nevajadzētu nolemt steigā. Atceries, ka nogurums un sarūgtinājums vēl nav iemesls, lai pamestu iesākto. Paanalizē savas izvēles plusus un mīnusus. Lai ko tu arī neizlemtu, atceries, ka apstāšanās pusceļā nav sakāve, bet vien taktikas un virziena maiņa, uzsver Morīna.