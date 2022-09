Rudens raža pārtop zvēros! Idejas Miķeļdienas izstādei dārziņā un skolā

Ir tradīcijas, kas ierakstās kategorijā "katru gad' no jauna", un "dārzeņzvēru" izstāde pašu mazāko mācību iestādēs noteikti ir viena no tā. Straujiem soļiem tuvojas brīdis, kad kabači, āboli un burkāni pārvērtīsies meža iemītniekos un visdažādākajos braucamrīkos, taču rezultāts lielā mērā atkarīgs no vecāku entuziasma. Bērniem prieks, vecākiem – izmisums! Ko lai šogad uztaisa?

Ja katru gadu tavs pienākums ir sagatavot kādu izstādes eksponātu (vairāk jau bērna, bet realitātē stāsts mēdz būt citāds), pilnībā saprotami – kādā brīdī var iestāties ideju apsīkums. Protams, vienmēr var izlīdzēties ar braucošo kabaci, no āboliem sakompilēto tārpiņu vai baklažānu – pingvīnu, taču pie tā vēl stāstam var nelikt punktu. Varbūt šogad laiks perfekciju nomainīt pret humoru? Varbūt šogad met izaicinājumu negrebt absolūti neko? Varbūt kopā uztaisiet izstādes dalībnieku tikai no tā, ko mežā vai pagalmā izvēlējies bērns?

Rudentiņš ir bagāts vīrs, kas ne tikai piepilda pagrabus un ledusskapjus ar krāsainiem dārzeņiem un antonovkām, bet arī nes kabatās kaudzi dabas velšu. Dārzeņu vietā (ja vien nav specifiski noteikumi) izvēlies, piemēram, kļavu lapas, kastaņus vai ozolzīles. Nesmādē arī sūnas! Ņemot vērā, ka šogad piedzīvojam pamatīgu sadārdzinājumu, labāk atstāj ķirbji kādai krēmzupai, izlīdzoties ar citiem labumiem, ko sniedz gadalaiks, meži un parki.

Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Starp citu, ja šogad dārzā izaudzis kāds interesants formas vai izmēra dārzenis, uzvara jau gandrīz ir rokā! Pieliec tam actiņas, un ļauj bērnam pašam izdomāt, kas tas būs par mošķi.

Taisnība, šī Miķeļdienas tradīcija, kas svinēta jau kopš senām dienām, katru gadu izraisa pamatīgu viedokļu vētru. Bērni gandrīz vienmēr par to ir sajūsmā, kamēr vecākiem šis prieks ir vienādojams negulētām naktīm, taisot rudenīgās kompozīcijas. Viedokļu patiešām ir gana daudz – gan par to, cik daudz un vai vispār būtu jāiesaistās vecākiem, gan arī pārtikas izniekošanu šādā veidā.



Lai arī kāds būtu tavs viedoklis, vienīgais, ko varam ieteikt, – ņem šo darbiņu vieglāk, rosinot galveno izstādes dalībnieku ar domām un darbiem iesaistīties pēc iespējas vairāk! Te, lūk, kaudzīte bilžu iedvesmai, kas var palīdzēt uzvirzīties uz pareizā ceļa!