57 gadi esot 'vecs' – tas nozīmē, ka 'neglīts' un bikini vilkt nedrīkst?

"Jums noteikti ir sāpīgi, ka savā vecumā jāturpina publicēt fotogrāfijas bikini. Vienmēr esmu uzskatījis, ka glītajiem cilvēkiem ir grūtāk pieņemt vecumu un nesmukumu. Viņiem "novīšana" ir vēl nežēlīgāka," tā "Instagram" lietotājs "rickaroo777" ir komentējis 57 gadus vecās modeles Paulīnas Porizkovas fotogrāfiju. Jāsecina, ka ja pat šī sieviete ar apskaužami skaisto ārieni tiek dēvēta par vecu un neglītu. Parastam cilvēkam pludmalē ir jāvelk akvalangista kostīms?

"Mēs savu skaistumu esam nopelnījušas un saprotam, kas daile ir patiesībā," tā 57 gadus vecajai modelei Paulīnai Porizkovai nākas nepārtraukti attaisnoties par savu izskatu uz eidžistu "cenzūras" apsūdzībām un komentāriem. Novecošana ir dīvains dzīves aspekts. No vienas puses, ir jābūt par to pateicīgiem, no otras, tikai maza sabiedrības daļa to spēj pilnībā pieņemt un izbaudīt. Jo ilgāk dzīvojam, jo vairāk augam, mācāmies un piedzīvojam, un novecošana ir šī visa summa. Teorijā skan labi.

Bet no otras puses, sabiedrība dara visu iespējamo, lai slēptu novecošanas faktu. Mārketings šo cilvēcisko "vājību" veikli izmanto. Statistikas kompānijas "Statista" dati liecina, ka globālā anti eidžinga (pretnovecošanās) skaistumkopšanas tirgus vērtība ir 58,8 miljardi ASV dolāru un pierāda, ka cilvēki ir vienmēr gatavi izmēģināt dažādākos krēmus, serumus, maskas, skābes, gaismas, tehnoloģijas un operācijas, lai tikai mazinātu grumbu un līniju dziļumu, slēptu noguruma pazīmes. Slēptu to, ka laika gaitā izskats mainās.